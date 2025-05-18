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Вдохновлялся пропутинской певицей и называет себя квиром: интересные факты о победителе Евровидения 2025 Йоханнесе Пиче

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
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Вдохновлялся пропутинской певицей и называет себя квиром: интересные факты о победителе Евровидения 2025 Йоханнесе Пиче

Победителем Евровидения 2025 стал представитель Австрии Йоханнес Пич, которого коротко называют JJ. Он покорил еврофанов и жюри оперной арией, которую скомбинировал с техно и электро-мотивами. Примечательно, что на эту песню артиста вдохновила пропутинская певица Анна Нетребко.

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OBOZ.UA собрал самые интересные факты из жизни Йоханнеса, который в свои юные годы уже завоевал хрустальный микрофон. Украинские зрители отдали австрийцу 6 баллов, а национальное жюри – аж 258.

Вдохновлялся пропутинской певицей и называет себя квиром: интересные факты о победителе Евровидения 2025 Йоханнесе Пиче

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Что известно о Йоханнесе Пиче

Победителю Евровидения 2025 всего 24 года. Конкурсом он начал увлекаться 11 лет назад, когда жил на чужбине.

Вдохновлялся пропутинской певицей и называет себя квиром: интересные факты о победителе Евровидения 2025 Йоханнесе Пиче

Йоханнес – австрийский певец и автор песен филиппинского происхождения, хотя и провел львиную часть жизни в Дубае. Лишь в 2016 году он вернулся с родителями в Вену, где ему и дали прозвище JJ.

Вдохновлялся пропутинской певицей и называет себя квиром: интересные факты о победителе Евровидения 2025 Йоханнесе Пиче

В 11 лет будущая звезда с дедушкой и бабушкой впервые посетил "Волшебную флейту" Моцарта в Венской государственной опере. С тех пор и началась его страсть к этому жанру музыки. Среди любимых артистов австрийца – Мария Каллас, Анна Нетребко и Монсеррат Кабалье, а также Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри.

Вдохновлялся пропутинской певицей и называет себя квиром: интересные факты о победителе Евровидения 2025 Йоханнесе Пиче

Перед Евровидением 2025 артист рассказывал, что именно талант пропутинской оперной певицы вдохновил его на написание победной композиции Wasted Love. Сейчас он отписался от российской "дивы".

Вдохновлялся пропутинской певицей и называет себя квиром: интересные факты о победителе Евровидения 2025 Йоханнесе Пиче

В одном из интервью Йоханнес признался, что идентифицирует себя как квир-человек. Это общий термин для обозначения ЛГБТК+, то есть людей, которые не являются гетеросексуальными.

Вдохновлялся пропутинской певицей и называет себя квиром: интересные факты о победителе Евровидения 2025 Йоханнесе Пиче

Хотя песня австрийца посвящена теме безответной любви, о его личной жизни известно очень мало. Имеет ли Йоганес партнера – неизвестно.

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Сейчас он продолжает совершенствовать свое мастерство, изучая классическую музыку в Венском частном университете музыки и искусства.

Ранее OBOZ.UA писал о самом провальном номере на Евровидении 2025, который получил самые низкие баллы и оказался в конце рейтинга.

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