Вдохновлялся пропутинской певицей и называет себя квиром: интересные факты о победителе Евровидения 2025 Йоханнесе Пиче

Победителем Евровидения 2025 стал представитель Австрии Йоханнес Пич, которого коротко называют JJ. Он покорил еврофанов и жюри оперной арией, которую скомбинировал с техно и электро-мотивами. Примечательно, что на эту песню артиста вдохновила пропутинская певица Анна Нетребко.

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OBOZ.UA собрал самые интересные факты из жизни Йоханнеса, который в свои юные годы уже завоевал хрустальный микрофон. Украинские зрители отдали австрийцу 6 баллов, а национальное жюри – аж 258.

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Что известно о Йоханнесе Пиче

Победителю Евровидения 2025 всего 24 года. Конкурсом он начал увлекаться 11 лет назад, когда жил на чужбине.

Йоханнес – австрийский певец и автор песен филиппинского происхождения, хотя и провел львиную часть жизни в Дубае. Лишь в 2016 году он вернулся с родителями в Вену, где ему и дали прозвище JJ.

В 11 лет будущая звезда с дедушкой и бабушкой впервые посетил "Волшебную флейту" Моцарта в Венской государственной опере. С тех пор и началась его страсть к этому жанру музыки. Среди любимых артистов австрийца – Мария Каллас, Анна Нетребко и Монсеррат Кабалье, а также Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри.

Перед Евровидением 2025 артист рассказывал, что именно талант пропутинской оперной певицы вдохновил его на написание победной композиции Wasted Love. Сейчас он отписался от российской "дивы".

В одном из интервью Йоханнес признался, что идентифицирует себя как квир-человек. Это общий термин для обозначения ЛГБТК+, то есть людей, которые не являются гетеросексуальными.

Хотя песня австрийца посвящена теме безответной любви, о его личной жизни известно очень мало. Имеет ли Йоганес партнера – неизвестно.

Сейчас он продолжает совершенствовать свое мастерство, изучая классическую музыку в Венском частном университете музыки и искусства.

Ранее OBOZ.UA писал о самом провальном номере на Евровидении 2025, который получил самые низкие баллы и оказался в конце рейтинга.

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