Самый провальный номер: кто занял последнее место в финале Евровидения 2025

Евровидение 2025 в Базеле, Швейцария, завершилось, и кроме победителя, как всегда, зрители активно обсуждают и тех, кому не удалось покорить Европу в этом году. Последнее, 26 место в общем зачете занял представитель Сан-Марино Gabry Ponte с песней Tutta l'Italia.

Несмотря на эмоциональность, номер не смог завоевать поддержку ни зрителей, ни жюри. OBOZ.UA следил за событиями в прямом эфире.

По итогам голосования он получил лишь 27 баллов. В распределении результатов: 18 – от жюри и 9 – от зрителей.

Песня, которая должна была передать дух единства, радости и гордости за итальянскую культуру, не попала в сердце европейского зрителя.

Интересно, что букмекеры еще до финала прогнозировали провал другой стране – Великобритании, которую в этом году представляла группа Remember Monday с песней What The Hell Just Happened? За несколько дней до гранд-финала британские представители стабильно находились на последних позициях в таблицах ставок, однако в итоге заняли 19 место с 88 баллами.

