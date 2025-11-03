В Украине под запрет попала 'Игра престолов', 'Белый лотос' и популярные фильмы: в чем причина

Украинские стриминги начали убирать из перечня своих фильмов и сериалов ряд проектов, в которых снимался российский актер Юрий Колокольников. Еще в конце августа этого года россиянин был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Под прицел попали такие известные сериалы, как "Игра престолов", Белый лотос", а также научно-фантастический боевик "Тенет" и супергеройский фильм "Крейвен". На это обратил внимание кинообозреватель "Отряд киноманов".

Почему в Украине запретили "Игру престолов" и "Белый лотос"

Попытка посмотреть сериал, где снялся приспешник кремлевского режима, закончится предупреждением на стримингах: "Этот контент не доступен для просмотра на территории Украины".

Ниже зрителям объяснили: "Из-за участия лица, которое внесено в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, согласно Указу Президента Украины и соответствующему решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)".

Как пишут "Буквы", Госкино обратилось к дистрибьюторам и медиагруппам с распоряжением о снятии контента с Колокольниковым из эфиров и онлайн-библиотек. В то же время продолжаются переговоры с международными компаниями, чтобы ограничить доступ к этим проектам для украинских пользователей на мировых стримингах.

Кто такой Юрий Колокольников

Напомним, что российский актер имеет немало иностранных проектов за плечами, но вместе с этим он остается жить в России и цинично сравнивает свою "славу" с популярностью российского президента Владимира Путина.

"Когда создатели "Игры престолов" анонсировали новый сезон с моим участием, здесь начался такой шквал и бум. Не ожидал такого масштаба! Помню, была большая конференция с представителями всех медиа, и я на ней, по моему мнению, был как... Путин", – говорил он в одном из интервью российским медиа.

Также стоит заметить, что в "Белом лотосе" россиянин снялся уже во время полномасштабной войны в Украине. Когда компания HBO опубликовала список актеров, которые будут сниматься в новом сезоне, зрители заметили среди них также уроженца Сербии и сторонника "русского мира" Милоша Быковича и поэтому заявили, что будут бойкотировать сериал.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины также отреагировало на участие в сериале пророссийского актера, но ответа от HBO не получило. Уже позже кинокомпания заявила, что на место Быковича взяла болгара.

