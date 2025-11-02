Звезда 'Криминального чтива' поделилась впечатлениями от Одессы и назвала двух украинцев, которыми восхищается: я очень боялась ехать

Португальская актриса и звезда культового фильма "Криминальное чтиво" Мария де Медейруш вспомнила, какой была ее поездка в Одессу. Знаменитость посетила украинский город после выхода на экраны ленты "Путешествие в Португалию", в которой сыграла русскоязычную врач из Украины, и сразу влюбилась в него.

Однако сначала артистка опасалась ехать в Одессу. Как оказалось, хотя героиня Марии де Медейруш в кинокартине и разговаривала на русском, сама актриса очень плохо знала язык страны-агрессора. Звезда волновалась, что из-за этого над ней могут насмехаться, но все оказалось совсем иначе. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Когда картина уже была готова, нас пригласили на Одесский кинофестиваль. Я очень боялась ехать, потому что думала, что там меня разоблачат, увидят, что я плохо говорю по-русски. Но нет, люди не смеялись надо мной. Нас очень хорошо приняли в Одессе, я завела там друзей и влюбилась в этот город!", – поделилась артистка.

Как призналась Мария де Медейруш, после начала большой войны она стала все чаще вспоминать об Одессе. Звезде "Криминального чтива" очень обидно, что этот прекрасный город страдает от российской агрессии.

"На самом деле в этой ужасной войне я очень часто думаю об Одессе. Я считаю ее настоящей жемчужиной. А еще это город, который оставил след в истории кино, и думать, что все это разрушают, – что-то ужасное", – сказала знаменитость.

Кроме того, Мария де Медейруш поделилась, какие граждане нашей страны вызывают у нее безумное уважение. Во время интервью она вспомнила встречу с украинской военнослужащей и поэтессой Яриной Черногуз, которую считает настоящим воплощением достоинства.

"Перед тем как приехать в Португалию, я была в Театре де ля Вилль – одном из важнейших театров в центре Парижа. Меня пригласили на чтение поэзии Ярины Черногуз. Я познакомилась с ней и была очень впечатлена! Это действительно великая поэтесса. Для меня она – воплощение чрезвычайного достоинства и сопротивления. Это, безусловно, отсылка ко всем, кто придерживается человеческих ценностей в мире", – высказалась актриса.

Сильно восхищается знаменитость и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Марии де Медейруш, украинский гарант, который в прошлом был актером, собственным примером разрушает все стереотипы относительно того, что представители этой творческой профессии "легкомысленные люди".

"Владимир Зеленский является абсолютно героической фигурой и, как по мне, одним из самых выдающихся руководителей государств. Он, Ярина Черногуз, другие украинцы вызывают у меня уважение, потому что в их сопротивлении есть достоинство, которое, по моему мнению, должно быть для нас примером", – подытожила звезда.

