В сети всплыло видео выступления YAKTAK на 'Голос. Діти': как 13-летний 'Олег Винник' из поселка на Волыни заставил пищать весь зал

Молодой украинский исполнитель YAKTAK занял на Национальном отборе на Евровидение-2024 четвертое место, получив 6 и 10 баллов от судей и зрителей соответственно. Фан-база у 18-летнего певца действительно очень мощная. Можем предположить, что к такому вниманию Ярославу Карпуку (настоящее имя артиста) не привыкать. Он с детства был звездой родного села Старая Выжовка на Волыни. А когда 13-летний Ярик развернул все судейские кресла на проекте "Голос. Діти" (1+1), то стал звездой и для всей Украины.

Это был 2019 год и пятый сезон детского вокального шоу. Архивное видео из слепых прослушиваний Карпука всплыло в TikTok, где уже стало вирусным, поэтому OBOZ.UA решил вспомнить, как это было.

Тогда еще 13-летний талантливый мальчик рассказал зрителям, что с пеленок его воспитывали в любви к музыке.

Уже тогда подросток пользовался большой популярностью среди девушек. "Все односельчане называют меня соловьем Старой Выжовки. У меня на подтанцовке аж восемь девушек", – с застенчивой улыбкой говорил Ярослав.

Тем временем девушки из подтанцовки говорили следующее: "Ярослав такой красавчик, что от него все девушки млеют". Другая добавила: "Мне очень приятно выступать с ним на одной сцене, ведь он зажигает все своей бешеной энергетикой".

Для слепых прослушиваний парень выбрал композицию Can't help falling in love культового Элвиса Пресли. Несмотря на юный возраст, он невероятно уверенно справился со сверхсложной песней.

"Меня вдохновляют люди, которые верят в мой талант. Ради них я готов творить музыкальную историю страны. Я пообещал, что разверну на "Голосе" все четыре кресла, и от своего обещания не отступлю", – перед выходом на сцену заверил Карпук.

Так и вышло. Джамала, Дзидзьо и Надя Дорофеева с Позитивом довольно быстро нажали на кнопки, когда услышали голос "соловья Старой Выжовки". В зале же выступление парня встретили бурными аплодисментами.

Судьи даже встали, аплодируя 13-летнему участнику. Джамала сказала: "Ты такой бриллиант, который с одной стороны может быть очень простым и близким к народу, а с другой может быть на таких площадках больших, настоящих, с оркестром, петь настоящую большую музыку. Я в тебе вижу этот потенциал. И ты когда пел, мы с Надеждой переглянулись и говорим: "Наверное, это приглашенный гость. Это не может быть ребенок". Ты самый музыкальный певец, который сегодня пел на этой сцене".

Дзидзьо же назвал юного вокалиста самородком и заверил, что он пришел на проект для того, чтобы найти именно такого участника. Парень не устоял перед такими словами и выбрал себе наставником именно Михаила Хому (настоящее имя артиста). Тренер после этого сказал: "Теперь у меня есть все шансы на победу с таким чуваком". Ожидания Дзиздзо почти сбылись – Ярослав попал в супер-финал и занял второе место на проекте.

Второе место у Ярослава Карпука, а точнее популярного певца YAKTAK, вышло и на Нацотборе по результатам зрительского голосования. От зрителей исполнитель получил 10 баллов, а вот от судей 6. Такой результат позволил ему занять четвертое место на Национальном отборе с песней Lalala, уже успевшей стать хитом.

Между тем в комментариях под видео в TikTok зрители делятся своими мыслями по поводу выступления певца пятилетней давности и его взрослением. Кто-то даже сравнил голос Ярослава с голосом Олега Винника. Комментаторы в шоке от того, как сильен вокал у певца. Впрочем, они тоже удивляются, почему, имея такой талант, он выбрал для Нацотбора "посредственный" трек Lalala, в котором якобы не раскрыл весь свой потенциал.

"А теперь лалакает", "Ну вот как с таким мощным голосом можно было пойти на Нацотбор с лалала?", "Такой талант, а поет попсу теперь", – делятся мыслями юзеры.

