Репутация певицы-предательницы Ларисы Долиной серьезно пострадала после громкого скандала с квартирой в Москве. Запроданка едва собирает половину зала на своих концертах в России, более того, по слухам, чтобы хоть как-то создать видимость востребованности, время от времени нагоняет массовку.

Путинистка всеми силами пытается исправить такую позорную ситуацию, поэтому даже жертвует заработками, снижая цены на билеты, но россияне все равно не имеют желания слушать ее песни. Соответствующая информация появилась на просторах росмедиа.

Как сообщают пропагандисты, на сайте по продаже билетов можно заметить довольно странную динамику. За 12 дней до концерта Ларисы Долиной были выкуплены только места с левой стороны зала и балкона. Однако за три дня до мероприятия картина изменилась. Места на балконах были распроданы, часть уже выкупленных билетов в партер и амфитеатр освободили, а доступные ранее – заняли. Создается впечатление, будто с помощью таких махинаций организаторы выступления путинистки пытались сделать визуально зал более наполненным.

Стоит отметить, что Лариса Долина сейчас как никогда ценит небольшое количество своих фанатов. Она не смогла сдержать слез на сцене и выдала: "Без вас меня нет. Без вас мое творчество не имеет никакого смысла". Однако трогательный момент оборвался довольно быстро, ведь когда к сцене приблизились женщина на кресле колесном, чтобы отдать певице цветы, она не спустилась.

Не лучшая ситуация наблюдается и с частными мероприятиями, куда приглашают Долину. Если раньше за исполнение композиции "Погода в доме" предательнице платили 3,5 миллиона рублей (1 050 000 грн), то сейчас не дают больше 3 млн (900 тыс. грн). Однако и при таком снижении гонораров заказчики нередко требуют дополнительных скидок.

Скандал с недвижимостью

В августе 2024 года стало известно, что Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы. Сообщалось, что у предательницы выманили квартиру в элитном ЖК в центре Москвы, а причастными к инциденту, конечно же, россияне сделали граждан Украины, которые якобы звонили от имени спецслужб.

Однако в ходе расследования выяснилось, что никакого "украинского следа" в афере нет. Российские правоохранители заявили, что путинистка добровольно согласилась на продажу пятикомнатной квартиры площадью более 230 квадратных метров и перевела почти 200 млн рублей. Уже в конце 2025 года суд официально признал право собственности на недвижимость за покупательницей Полиной Лурье. Женщине передали ключи, а вот Долину с семьей сняли с регистрации.

Изменить решение суда не смогли даже разговоры о ненадлежащем моральном состоянии запроданки на момент заключения договора. Правоохранители подчеркивали: если сделка купли-продажи была оформлена в соответствии с законом, претензии к новой владелице безосновательны.

После скандала в российском сегменте википедии даже появился термин "Эффект Долиной", которым теперь называют случаи, когда продавцы квартир подают в суд после завершения сделки и заявляют, что стали жертвами мошенников. Предательницу начали травить в "любимой" России, и даже убрали отовсюду рекламные ролики с ее участием.

