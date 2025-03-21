Психиатры оценили состояние предательницы Долиной, которую на 200 млн рублей обманули 'украинские мошенники'

В ходе расследования дела об афере с квартирой пропутинской певицы Ларисы Долиной, которую по разным данным обманули почти на 200 миллионов рублей, была проведена психиатрическая экспертиза. По ее результатам, на момент продажи недвижимости 69-летняя артистка была "психически неуравновешенной", а из-за ненадлежащего морального состояния не могла четко осознать свои действия.

Видео дня

Соответствующая информация появилась на просторах росмедиа. Отмечается, что незадолго до заключения договора с мошенниками предательница будто бы постоянно плакала и нервничала, однако в день утверждения соглашения смогла выступить перед студентами, а затем дать концерт в Кремле.

Кроме того, адвокаты Долиной решили упрекнуть покупательницу в том, что она не требовала у артистки предоставить ей справку из психоневрологического диспансера, хотя и не была обязана этого делать.

Напомним, что в августе 2024 года стало известно, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Полиция РФ заявила, что с апреля по июль аферисты, которые якобы звонили из Украины, убеждали путинистку продать квартиру в элитном ЖК в Хамовниках в центре Москвы и дачу. Отмечается, что они представлялись спецслужбами и пугали звезду тем, что недвижимостью хотят завладеть преступники. Певица должна была заключить фиктивную сделку, по которой оставалась владелицей жилья, однако все оказалось совсем не так. Почти 200 млн рублей путинистки передали курьеру, а позже перевели на счет, не принадлежащий певице. А 13 августа появились новые хозяева квартиры, однако их не впустили охранники ЖК.

После общественного резонанса о ситуации в InstaStories Долиной появился пост: "Все новости, которые вы видели о кредитах под залог моего имущества, это правда. Я продала квартиру в центре Москвы на Ксеньинском переулке, 3, за 112 млн рублей, а также заложила дачу и получила 50 млн, все для того, чтобы проспонсировать батальон [бригаду] "Азов", который систематически борется с кровавым путинским режимом. Мне пришлось это сделать, потому что я больше не могу этого терпеть. С начала "СВО" (на самом деле братоубийственной войны) я молчала, но больше молчать не могу. Я хочу реабилитироваться перед Украиной и остаток своей жизни прожить на своей родине в украинской Одессе". Однако вскоре публикация была удалена, а исполнительница отметила, что ее соцсети сломали.

Известно, что курьера – 53-летнего фитнес-тренера из Москвы – и покупателя задержали, а на квартиру площадью в 236 квадратных метров наложили арест. Отмечается, что шансы вернуть недвижимость у путинистки скудны.

Интересно, что позже россияне решили обвинить в мошенничестве не только украинцев, но и дочь артистки Ангелину Миончинскую. По мнению граждан РФ, наследница певицы не усмотрела за матерью, поэтому она клюнула на аферу. Однако адвокат Сергей Жорин опроверг подобные упреки, отметив, что преступники часто давят на жертв, поэтому они не рассказывают никому подробности сделки.

Однако это далеко не единственный скандал, в который попадала Долина. Так, например, через два месяца после начала террористической войны РФ она уехала развлекать оккупантов в Донецк. Вместе со звездой сериала "Бригада" Дмитрием Дюжевым она праздновала "День республики", за что получила 1,7 миллиона рублей (около 570 тысяч гривен). Однако следует отметить, что обычно за подобное подхалимство к Кремлю артисты из РФ зарабатывают значительно большие гонорары.

А в марте 2024 года артистку подняли на смех из-за образа на Неделе моды в Москве. Певица вышла на публику в блестящем комбинезоне и накидке с триколором.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сеть слили истерику Долиной после мести украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!