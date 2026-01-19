Предательницу Ларису Долину с позором выставили из московской квартиры после 'украинской аферы': где она сейчас

Принудительное выселение пропутинской певицы Ларисы Долиной из элитной квартиры в центре Москвы фактически завершилось. Судебные приставы передали ключи от жилья стороне новой владелицы – Полины Лурье. Таким образом артистка окончательно потеряла доступ к одному из самых дорогих своих активов, который стал центральным объектом громкого скандала вокруг многомиллионной "украинской" аферы.

Исполнительные действия происходили в присутствии сотрудников полиции, двух понятых и адвоката Лурье (самой Лурье не было), пишут росмедиа. В заранее определенный день, 19 января, сотрудники Федеральной службы судебных приставов открыли дверь квартиры, после чего провели детальную опись всего оставшегося внутри имущества. Часть личных вещей Долина не успела вывезти, и на данный момент их правовой статус еще не определен.

Официально с регистрационного учета в квартире сняли саму Ларису Долину, ее дочь Ангелину и внучку Александру. После этого сторона новой владелицы получила полное право сменить замки и распоряжаться жильем без каких-либо ограничений.

Сама Полина Лурье на место не приехала – ключи от бывшей квартиры певицы приняла ее адвокат. Принудительное выселение было запущено после того, как сторона Лурье обратилась в ФССП с соответствующим заявлением.

По информации росмедиа, Долина не явилась для добровольной передачи ключей, а ее адвокат не имел надлежащих полномочий для участия в процедуре. О начале принудительных действий певицу официально уведомили, однако это не повлияло на ход процесса.

Как сообщали представители новой владелицы жилья, Лариса Долина находится на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. Вернуться в РФ она планирует 20 января. Никаких публичных комментариев по поводу фактической потери квартиры певица до сих пор не сделала.

Скандал вокруг недвижимости Долиной вспыхнул в августе 2024 года. Тогда стало известно, что певица стала жертвой масштабной мошеннической схемы. По версии следствия, она добровольно согласилась на продажу пятикомнатной квартиры площадью более 230 квадратных метров и перевела почти 200 млн рублей. В российских медиа активно продвигали версию об "украинском следе" и звонках "мошенников" якобы с территории Украины.

После общественного резонанса в соцсетях Долиной появились провокационные публикации с проукраинскими лозунгами и призывами донатить ВСУ, однако певица заявила, что ее аккаунты взломали. В официальных комментариях она настаивала, что стала жертвой аферистов, а уголовное дело возбудили именно по факту мошенничества в отношении нее.

В то же время, несмотря на заявления защиты Долиной о ее якобы психоэмоциональном состоянии на момент подписания договоров, российские правозащитники отмечают: если сделка купли-продажи была оформлена в соответствии с законом, претензии к новой владелице безосновательны. Именно это и позволило приставам реализовать решение о передаче квартиры Полине Лурье.

Ранее OBOZ.UA писал, что скандал уже имеет системные последствия. В профессиональной среде российских риелторов говорят о резком падении доверия к вторичному рынку жилья. Покупатели боятся, что после сделки продавец побежит в суд, разыгрывая роль "обманутой жертвы". Это явление получило циничное, но показательное название – "эффект Долиной".

