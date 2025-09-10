Лариса Долина, которая финансирует оккупантов, призналась в тайной связи с украинцами: кто они и какую услугу оказывают предательницы

Певица-путинистка Лариса Долина призналась, что после начала войны разорвала связи далеко не со всеми украинцами. По словам предательницы, она до сих пор тайно коммуницирует с двумя близкими подругами, которые живут в Одессе. В этом городе артистка провела детство и юность.

Как заявила исполнительница в эфире одного из пропагандистских шоу, они время от времени переписываются в соцсетях. Более того, женщины даже не отказывают путинистке в помощи.

"Остались две близкие подруги, которые ухаживают за могилами родителей. Они, конечно, очень сильно рискуют, когда мы переписываемся. Обычно стирают все наши диалоги из всех мессенджеров. Но благодаря им я хоть спокойна, что могилы моих родных в порядке", – рассказала предательница.

Позже Лариса Долина пожаловалась, что другие ее друзья из Украины были более категоричными и наотрез отказались продолжать общение после 24 февраля 2022 года. Путинистка выдала, что чувствует определенную несправедливость по отношению к себе, однако все же смирилась с позицией бывших товарищей.

Позиция Ларисы Долиной

После начала полномасштабной войны исполнительница заявила о себе как о большой "фанатке Кремля". Она откровенно поддержала нападение РФ на Украину и неоднократно участвовала в концертах в поддержку оккупантов. Более того, она является членом пропутинской партии "Единая Россия", часто высказывает пропагандистские тезисы о "братских народах" и финансирует армию РФ.

В 2022 году Лариса Долина приехала на территорию оккупированного Донецка. Предательница и ее коллега Дмитрий Дюжев возложили цветы к мемориалу "Жертв фашизма" и дали концерт. В прошлом году путинистка выступила перед ранеными оккупантами. Певица вышла к ним в фиолетовом костюме и серьгах с большими бантами.

Однако даже такие "патриотические" поступки не уберегли Долину от позора в "любимой" России. На Неделе моды в Москве она продефилировала в обтягивающем комбинезоне, который соединила с накидкой в цветах флага РФ. Такой "модный эксперимент" не оценили россияне, поэтому начали смеяться с путинистки.

Позже стало известно, что Ларису Долину настигла карма. Как отмечала полиция РФ, в течение нескольких месяцев мошенники коммуницировали с исполнительницей и убеждали продать квартиру в элитном ЖК в центре Москвы и дачу, ведь недвижимостью якобы хотят завладеть преступники. Путинистка должна была заключить фиктивную сделку, по которой оставалась владелицей жилья, вместо чего осталась без почти 200 миллионов рублей.

Сперва в афере россияне обвиняли украинцев, а позже дочь артистки Ангелину Миончинскую. Граждане России заявляли, что женщина не уследила за матерью, поэтому та и стала жертвой мошенников.

В ходе расследования дела об афере была проведена психиатрическая экспертиза. По ее результатам, на момент заключении сделки Долина была "психически неуравновешенной", а из-за ненадлежащего морального состояния не могла четко осознать свои действия.

