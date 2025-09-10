УкраїнськаУКР
русскийРУС

Лариса Долина, которая финансирует оккупантов, призналась в тайной связи с украинцами: кто они и какую услугу оказывают предательницы

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
657
Лариса Долина, которая финансирует оккупантов, призналась в тайной связи с украинцами: кто они и какую услугу оказывают предательницы

Певица-путинистка Лариса Долина призналась, что после начала войны разорвала связи далеко не со всеми украинцами. По словам предательницы, она до сих пор тайно коммуницирует с двумя близкими подругами, которые живут в Одессе. В этом городе артистка провела детство и юность.

Видео дня

Как заявила исполнительница в эфире одного из пропагандистских шоу, они время от времени переписываются в соцсетях. Более того, женщины даже не отказывают путинистке в помощи.

Лариса Долина, которая финансирует оккупантов, призналась в тайной связи с украинцами: кто они и какую услугу оказывают предательницы

"Остались две близкие подруги, которые ухаживают за могилами родителей. Они, конечно, очень сильно рискуют, когда мы переписываемся. Обычно стирают все наши диалоги из всех мессенджеров. Но благодаря им я хоть спокойна, что могилы моих родных в порядке", – рассказала предательница.

Позже Лариса Долина пожаловалась, что другие ее друзья из Украины были более категоричными и наотрез отказались продолжать общение после 24 февраля 2022 года. Путинистка выдала, что чувствует определенную несправедливость по отношению к себе, однако все же смирилась с позицией бывших товарищей.

Позиция Ларисы Долиной

После начала полномасштабной войны исполнительница заявила о себе как о большой "фанатке Кремля". Она откровенно поддержала нападение РФ на Украину и неоднократно участвовала в концертах в поддержку оккупантов. Более того, она является членом пропутинской партии "Единая Россия", часто высказывает пропагандистские тезисы о "братских народах" и финансирует армию РФ.

Лариса Долина, которая финансирует оккупантов, призналась в тайной связи с украинцами: кто они и какую услугу оказывают предательницы

В 2022 году Лариса Долина приехала на территорию оккупированного Донецка. Предательница и ее коллега Дмитрий Дюжев возложили цветы к мемориалу "Жертв фашизма" и дали концерт. В прошлом году путинистка выступила перед ранеными оккупантами. Певица вышла к ним в фиолетовом костюме и серьгах с большими бантами.

Однако даже такие "патриотические" поступки не уберегли Долину от позора в "любимой" России. На Неделе моды в Москве она продефилировала в обтягивающем комбинезоне, который соединила с накидкой в цветах флага РФ. Такой "модный эксперимент" не оценили россияне, поэтому начали смеяться с путинистки.

Лариса Долина, которая финансирует оккупантов, призналась в тайной связи с украинцами: кто они и какую услугу оказывают предательницы

Позже стало известно, что Ларису Долину настигла карма. Как отмечала полиция РФ, в течение нескольких месяцев мошенники коммуницировали с исполнительницей и убеждали продать квартиру в элитном ЖК в центре Москвы и дачу, ведь недвижимостью якобы хотят завладеть преступники. Путинистка должна была заключить фиктивную сделку, по которой оставалась владелицей жилья, вместо чего осталась без почти 200 миллионов рублей.

Сперва в афере россияне обвиняли украинцев, а позже дочь артистки Ангелину Миончинскую. Граждане России заявляли, что женщина не уследила за матерью, поэтому та и стала жертвой мошенников.

Лариса Долина, которая финансирует оккупантов, призналась в тайной связи с украинцами: кто они и какую услугу оказывают предательницы

В ходе расследования дела об афере была проведена психиатрическая экспертиза. По ее результатам, на момент заключении сделки Долина была "психически неуравновешенной", а из-за ненадлежащего морального состояния не могла четко осознать свои действия.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что предательница Лолита хотела блеснуть знанием украинского языка, но ляпнула глупость про суржик.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!