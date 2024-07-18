В сети показали первые фото и видео со съемок нового 'Холостяка' с Александром 'Тереном'

Телеканал СТБ поделился свежими фото и видео со съемок 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк", героем которого стал 28-летний ветеран войны Александр "Терен" Будько. В сети появились кадры, вероятно, с вечеринки-знакомства, знаменующей начало отношений между мужчиной и участницами.

Видео дня

На фото можно увидеть светлый холл, украшенный декорациями. Перед камерой – ведущий Григорий Решетник и Александр, разговаривающие друг с другом. Кроме того, пользователи могли увидеть элементы образа одной из красавиц: девушка была одета в белое платье с акцентным аксессуаром-цветком. Сам холостяк предстал перед объективами в костюме черного цвета, образ дополнил трендовый пояс-шнурок.

Среди кадров мелькнуло изображение мотоцикла – ранее "Терен" показал, как учится ездить на транспорте. Тогда украинцы сравнили военнослужащего с Терминатором, в частности, из-за протезированных ног. Детальнее – в нашем материале.

Ранее СТБ заинтриговало= зрителей, показав первых кандидаток проекта. Впрочем, организаторы кастинга заблюрили лицо девушек, поделившись только процессом съемки. Впоследствии команда шоу сообщила о рекордном количестве заявок на участие – более 1500. Среди прошедших оказались волонтеры, инфлюэнсеры, студентка Гарварда, плюс-сайз красавица, фанатка черного юмора и другие.

Сам Будько рассказал, чего он ждет от потенциальных победительниц, заметив, что для него не столь важна внешность, как внутренний мир. Требования "Терена" – это ум, владение украинским языком, любовь к своей стране и желание разделять ценности, которые в массы несет герой. Премьера 13-го сезона "Холостяка" запланирована на осень 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как "Холостяк" и ветеран войны Александр "Терен" станцевал "горячую" бачату и поразил сеть.

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