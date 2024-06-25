Терминатор возвращается. Ветеран войны Александр 'Терен' прокатался на мотоцикле и поразил сеть

Будущий герой 13 сезона "Холостяка" и ветеран войны Александр "Терен" Будько поразил сеть тем, что показал, как учится ездить на мотоцикле. Своим примером он демонстрирует, что даже без собственных ног можно овладеть разными видами деятельности и даже беспроблемно кататься на двухколесном транспорте.

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В который раз ветеран показывает, что протезы – это не приговор и с ними можно делать много разных вещей. Видео с катанием на мотоцикле он опубликовал в Instagram.

Он сначала размеренно кружил несколькими кругами на парковке, но впоследствии даже привык к новому транспорту и ускорился. По эмоциям на лице холостяка можно проследить, как он был сконцентрирован на этом деле.

Ветеран войны украинцам походит на фигуру Терминатора – с виду обычный человек, а внутри металлическая конструкция, с чем у Александра "Терена" ассоциируются протезированные ноги. Кадры из фильма, где Арнольд Шварценеггер ездит на байке, максимально похожи на украинского холостяка на мотоцикле. Не хватает только кожаной одежды и черных очков.

"Видели человека без ног на мотоцикле? Нет? Так смотрите. Если не освоено, то на пути!" – лаконично объявил автор проекта "Відвал ніг" свою затею.

Подобного от Александра Терена украинцы не ожидали увидеть. В комментариях они отметили, что удивлены и невероятно гордятся его силой воли:

"Есть ли что-нибудь, вами не покорено? Браво, Александр, не перестаю удивляться, вашей настойчивостью".

"Поражает ваша невероятная стойкость и жажда жизни! Вы даже не представляете, как мотивируете, Александр! Удачи вам!"

"Терминатор возвращается".

"Ценю, что вы показываете миру, что вы можете сделать с протезами".

"Шлем-шлемом, а очки нужно было натянуть".

"Очень сконцентрированный и серьезный. Выглядите, сэр, брутально".

"Ты не перестаешь удивлять публику. Так держать!"

"Крутой. Так планируешь появиться на первой вечеринке?" – поинтересовался Григорий Решетник, неизменный ведущий "Холостяка". На это он в ответ от "Терена" получил: "Если достаточно овладею, то почему бы и нет". Поэтому можно делать ставки, создаст ли будущий герой реалити-шоу экшн на съемках.

Кроме катания на мотоцикле, Александр "Терен" также овладел танцами. Он вместе с Дмитрием Монатиком раньше станцевал хип-хоп и даже брейк-денсил.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр Будько уже рассказывал, кто имеет все возможности победить в "Холостяке", и даже иронически пошутил о возможности ходить на двух ногах.

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