'Холостяк' и ветеран войны Александр 'Терен' станцевал 'горячую' бачату и поразил сеть. Видео

Герой 13 сезона шоу "Холостяк" и ветеран войны Александр "Терен" Будько устроил "горячие" танцы в Одессе. Воин выучил бачату и продемонстрировал, что может соблазнительно двигаться с партнершей.

Видео дня

У них было немного времени для изучения полноценного танца, однако "Терена" похвалили за скорость в обучении и настойчивость. Видео появилось в его Instagram.

Александр Будько на протезах в шортах и футболке уверенно вел свою опытную тренершу, поддерживая ее за талию. Он ни разу не сбился с ритма и поблагодарил за танец.

"Саша приехал в Одессу, и часа нам хватило, чтобы выучить и станцевать первую бачату. Холостяка, умеющего танцевать бачату, на СТБ еще точно не было. Уже переживаю за сердца девушек", – написала тренерша.

Недавно ветеран войны демонстрировал, как энергично и пластично может танцевать хип-хоп, но его новые таланты поразили подписчиков не меньше. Своими восторженными комментариями украинцы поделились под видео.

"Вы очаровали своим танцем", "Талантливый человек – талантлив во всем", "Это пример для всех, кто находит себе какие-то отговорки", "Саше, чем дальше, тем горячее", "Нежно, гармонично. Браво тренеру. Аплодирую Саше", – написали пользователи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что "Терен" поразил сеть тем, что учится ездить на мотоцикле. Своим примером он демонстрирует, что даже без ног можно овладеть разными видами деятельности и беспроблемно кататься на двухколесном транспорте.

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