СТБ показало первых кандидаток на участие в шоу 'Холостяк' с Александром 'Тереном'

Популярное среди украинцев реалити-шоу "Холостяк" сообщило, что начало съемки 13 сезона, главным героем которого станет ветеран войны, автор YouTube-проекта "Отвал ног" Александр "Терен" Будько. В первые кадры уже попало офлайн-знакомство с потенциальными участницами.

Организаторы опубликовали в InstaStories фото со съемок, на которых можно увидеть несколько видеокамер и девушек. Что интересно, личность каждой заблюрена, поэтому ни одну из них невозможно узнать.

"Мы начали офлайн кастинги и радуемся тому, какие же крутые девушки мечтают построить отношения с нашим холостяком", – подписали фото.

Но, несмотря на проведение офлайн-кастинга, организаторы сообщили, что участницы все еще имеют возможность заполнить анкету.

Ранее в Instagram шоу сообщали, что украинки "обвалили" сайт после объявления главного героя этого сезона. Всего было подано в первый день более 500 заявок на участие.

"Ваши анкеты падают каждые 2 минуты. Вы обвалили нам сайт на 13 минут. Только за первые сутки Холостяку поступило более 500 анкет, и они продолжают и продолжают поступать!" – заявили представители шоу.

"Моя социальная деятельность не может и не будет прекращаться. Напротив, мой статус Холостяка на этом пути станет мощным усилением всех направлений, которые я транслирую. Я хочу собственным примером доказывать, что для человека возможно все, несмотря на то, в каком он статусе. С 1-й группой инвалидности я сделал гораздо больше, чем с 3-ей", – объяснял ранее Александр "Терен" свое участие.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что новый "Холостяк" Александр "Терен" рассказывал, как пережил потерю ног на фронте. Для него эта ситуация была неожиданной, а реабилитация невыносима.

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