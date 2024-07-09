'Адекватная' верующая, плюс-сайз и 'Христос': СТБ рассказало о претендентках на сердце 'холостяка' Александра 'Терена'

Команда шоу "Холостяк" на СТБ завершила кастинг 13-го сезона реалити, главным героем которого стал ветеран войны Александр "Терен". В этом году украинки подали рекордное количество заявок – более 1500.

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Каждая из них имеет свою уникальную и достойную уважения мотивацию, но всех красавиц объединяет желание найти на проекте искреннюю любовь. Творческая группа шоу рассказала "Коротко про", каких претенденток на сердце "холостяка" можно ожидать.

Личность автора популярного проекта "Отвал ног" заинтересовала немало успешных и добрых женщин. Среди них: волонтеры, популярные украинки, студентка Гарварда, плюс-сайз красавица, фанатка черного юмора и другие.

Все они готовы доказать, что достойны стать избранницей героя, поддерживать его и разделять общие ценности.

"Хочется, чтобы на "Холостяке" были лучшие девушки Украины, без кринжей и странных ценностей. Я считаю себя такой, считаю себя достойной Александра. Хочу нормализовать инклюзивность, показать на своем примере, как строить отношения с ветеранами. А еще у меня прозвище" Христос", а Христос и Терен – это же идеальный метч. Это не я, это история так говорит", – пошутила одна из девушек.

Многие претендентки на руку и сердце "Терена" знали его задолго до объявления героем шоу. Они рассказали, что видели ветерана войны вживую, смотрели интервью с ним и даже приглашали на кофе.

Однако в жизни у воина нет много времени на свидания, поэтому некоторые его поклонницы решили попытать счастья на шоу.

"За несколько часов до объявления нового сезона я пригласила Сашу на прогулку, но он сказал, что занят. Когда увидела, что он стал главным Холостяком страны, поняла, что нужно подавать анкету, потому что, пожалуй, только так можно сходить с ним на кофе. Смотрела почти все сезоны "Холостяка" и всегда представляла себя там, на месте девушек, однако не решалась. А сейчас уверена в себе, и Саша – именно тот, ради кого хочу испытать этот шанс", – сказала другие девушка.

Также за участие в шоу будет бороться участница, желающая стать примером "адекватных" верующих, украинка, которая гордится отсутствием гиалуроновой кислоты в организме и публичные личности.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр уже рассказывал, кто имеет все возможности победить в "Холостяке", и даже иронически пошутил о возможности ходить на двух ногах.

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