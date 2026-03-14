'В моей жизни произошли большие изменения'. Победитель 'МастерШеф-16' пополнил ряды ВСУ и показал первое фото в военной форме

Победитель 16-го сезона проекта "МастерШеф" Александр Зубко сообщил, что мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Кондитер уже прошел военные учения, которые назвал непростым, однако поучительным опытом в жизни.

Видео дня

Соответствующей новостью Зубко поделился на личной странице в Instagram. Сейчас он не раскрыл, где именно будет проходить службу, однако показал первую фотографию в военной форме.

"После финала Мастер Шеф, который вы видели на телеэкранах, в моей жизни произошли большие изменения. Я вступил в ряды ВСУ. Прошел военные учения. Для меня это был совершенно новый опыт. Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но несмотря на все я здесь. Спасибо каждому, кто все время писал за поддержку. Она очень важна", – написал кондитер.

Решение Александра Зубко стать на защиту Родины вызвало бурную реакцию у его подписчиков. Юзеры пожелали победителю "МастерШеф-16" сил и призвали беречь себя.

"Александр, вы наш винницкий герой. Берегите себя".

"Спасибо вам! Ждем встречи, мира, победы! Пусть хранит Господь".

"Александр, мы вам желаем сил пройти все и вернуться".

"Александр, армия – это стихия совершенно не для большинства тех, кто сейчас носит звание военного, но несмотря на все стоит с оружием на защите. Вы – наша гордость и надежда на завтрашний день, мы искренне гордимся и изо всех сил поддерживаем ряды ВСУ".

"Береги себя".

Что известно об Александре Зубко

Александр Зубко родом из Винницкой области. С самого детства он много помогал родителям, в частности на кухне, где постепенно начал испытывать интерес к кулинарии. Первые шаги в профессии Зубко сделал, выпекая торты на заказ, а со временем у него появилась постоянная клиентская база.

Свои силы на "МастерШеф" он решил попробовать из-за того, что был фанатом проекта. Александр Зубко приятно поразил профессиональных судей своими кулинарными навыками уже после первой встречи, а его путь на шоу закончился победой в грандфинале. Он мастерски справился с поставленной задачей – разработкой концепции собственного ресторана. Зубко решил сосредоточиться на заведении с украинскими блюдами, основная идея которого – легкость и спокойствие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!