МастерШеф 16': как проходит первый выпуск, где приняла участие военная, спортсменка и фанат Эктора. Онлайн-трансляция

Премьера нового сезона кулинарного шоу "МастерШеф 16" стартовала на телеканале СТБ. В первом выпуске зрителей ждет знакомство со 100 участниками, которые мечтают попасть в главную двадцатку. Именно они впоследствии будут соревноваться за победу, кубок и обучение в престижной французской школе Le Cordon Bleu.

OBOZ.UA ведет текстовую прямую трансляцию шоу, где можно следить за всеми событиями вживую. В центре внимания – кастинг, во время которого судьи внимательно оценивают кулинарные способности конкурсантов и решают, кто сможет пройти дальше.

Судейская тройка осталась неизменной: кулинарное мастерство участников оценивают Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Именно от их решения зависит, кто из новичков получит шанс войти в заветную двадцатку сильнейших.

Первой участницей была военная Виктория. Она приготовила соленые сырники с томатным соусом и рикоттой. Все блюдо она подкоптила. Девушка поразила блюдом судей и поэтому получила три "да" и прошла в шоу.

Вторым был фанат "МастерШефа" Саша из Винницы. Парень взял с собой зеленый фартук поклонника шоу, чтобы обменять его на легендарный белый с собственным именем. Он признался, что в повседневной жизни занимается кондитерским делом.

Саша представил три разных Шу. Судьи остались шокированы оперативностью мужчины, ведь он успел приготовить тяжелое блюдо за 40 минут. Все три "да" оказались его.

Под номер 3 была блогер Витка "Ямайка", которая стала популярной в сети благодаря юмористическим видео. Судьям она представила утку с овощным пюре и помидорами черри в глазури. Женщина смогла пройти дальше, получив два "да". Ярославский раскритиковал блюдо блогера.

Следующим свое блюдо представил Илья из Харькова. Он рассказал судьям свою историю, как полюбил готовку. По словам участника, еда изменила его жизнь после того, как он был вынужден похудеть на 60 килограммов. Тогда он начал делать "здоровые альтернативы нездоровой пище". Для конкурса он выбрал тыквенный суп. Парень получил три "да" от судей.

Пятой была Ева из Одессы. "У меня невероятные амбиции, возможно даже больше, чем ваш павильон", – самоуверенно сказала она. 23-летняя девушка продемонстрировала судьям филе миньон с овощами и пюре из цветной капусты и прошла дальше в шоу.

Следующие три участницы – Юлия, Оксана и Ирина – также прошли дальше. Они представили такие блюда: голубцы, "киевские" сырники.

Десятым участником был Петр, который руководит несколькими заведениями в Черкассах. Он приготовил утиную грудку с ягодным соусом и пюре и не впечатлил судей. Мясо оказалось перепеченным, а пюре – перебито блендером.

Одиннадцатым был Ярослав с Полтавщины, который обожает Эктора. Парень также приготовил утиную грудку с пюре. Однако с мяса он срезал кожуру, что для судей оказалось грубой ошибкой. Однако он прошел дальше.

Заметим, что в прошлом, пятнадцатом, сезоне победила 25-летняя киевлянка Нэнси Топко. Однако финал стал настоящим информационным взрывом в соцсетях. Зрители возмутились выбором победительницы и обвинили проект в необъективности, а судей в ангажированности.

