Александр Зубко выиграл 'МастерШеф-16': как ему удалось за три дня построить ресторан, который поразил судей

В последнюю субботу 2025 года, 27 декабря, стало известно имя победителя "МастерШеф-16". Им стал 25-летний Александр Зубко из Винницы – кондитер, который в решающем выпуске сумел убедить судей, что достоин обучения в престижной французской школе Le Cordon Bleu.

Вместе с ним за победу соревновались Галина Оруджева и Дарья Фатеева. Именно между этими тремя участниками развернулась финальная борьба в 18-м выпуске проекта, который стал одним из самых сложных за всю историю "МастерШеф". OBOZ.UA следил за событиями финала и суперфинала.

Как прошел финал

На этот раз финал имел принципиально новый формат. Впервые в истории шоу участники не готовили классические сеты блюд, а создавали собственные рестораны. За три дня финалисты должны были разработать концепцию, продумать меню и принять судей в собственном заведении, построенном специально для этого этапа. Именно здесь кулинары представили не только свои блюда, но и личное видение украинской гастрономии.

Первым испытанием стало задание от судей – Эктора Хименеса-Браво, Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского. Они пригласили участников на кухни своих ресторанов и предложили финалистам повторить авторские блюда, а также продемонстрировать их собственную интерпретацию. Участники боролись не только за победу, но и за возможность стажировки в ресторанах судей.

Финалисты должны были повторить мастер-классы от судей и добавить свои составляющие, чтобы сделать основным блюдом.

Галине досталось блюдо Ольги Мартынюк – стейк, к которому она добавила овощное пюре.

– стейк, к которому она добавила овощное пюре. Александр воссоздал классическое пюре от Владимира Ярославского и добавил к нему овощной салат и шницель.

и добавил к нему овощной салат и шницель. Дарья удивила судей яичной лапшой WOK, для которой по вкусам смогла воссоздать авторский тайный соус от Эктора.

У каждого из участников были мелкие ошибки, однако только Галина сделала самую большую – неправильная прожарка стейка – и поэтому отправилась домой в шаге от суперфинала.

Суперфинал

В суперфинале Александр и Дарья должны были создать за 3 дня собственные концепции ресторанов, которые бы хотели реализовать и придумать три базовых блюда, которые бы подали судьям.

Идея Александра

Заведение с украинскими блюдами, основная концепция чего – легкость и спокойствие. В дизайне выбрал природный стиль с большим количеством трав.

Блюда Александра

Закуска: речной сом с соусом из жареного картофеля, маринованный партулак и маринованные цветы укропа.

Основное блюдо: оленина, крем из пастернака и белых грибов, пудра из грибов, соус на основе красного украинского вина, а также слив и копченых груш.

Десерт: холодный сырник из кисломолочного и козьего сыра, меренгой сверху и крамбл с маком.

Идея Дарьи

Ресторан в стиле современной украинской кухни. Заведение в темных оттенках и с большим количеством дерева.

Блюда Дарии

Закуска: кровянка с кислыми яблоками, зерновыми хлебцами и соусом с хреном.

Основное блюдо: мясной пирог с бычьими хвостами с соусом де ми квас и костным мозгом.

Десерт: "Фундук".

Что известно об Александре Зубко

Победителем сезона стал Александр Зубко. Ему 25 лет, родом из Винницкой области.

Известно, что с детства помогал родителям, в том числе и на кухне, где постепенно и появилась любовь к кулинарии. Первые шаги в профессии сделал с выпечки тортов на заказ, впоследствии у него появились постоянные клиенты.

Перед участием в "МастерШеф" Александр работал кондитером и мечтал открыть собственную кондитерскую с авторскими десертами – пространство, где люди смогут не только попробовать сладкое, но и приятно провести время.

В первом выпуске на отбор участников он пришел к судьям с, по словам самого Эктора, невероятно вкусными шу, которые приготовил всего за 45 минут.

Зубко рассказывал тогда, что решил испытать свои силы в "МастерШеф" именно потому, что был фанатом проекта. Парень взял с собой зеленый фартук поклонника шоу, чтобы обменять его на легендарный белый с собственным именем.

Ранее OBOZ.UA писал, как определилась тройка финалистов "МастерШеф-16". В 17 выпуске уже не было "битвы черных", в результате которой выбывал один самый слабый участник. В тот раз после каждого конкурса, а их было 3, из шоу вылетало по одному аматору.

