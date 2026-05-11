'Россия не собирается завершать войну': Зеленский заявил о подготовке к новым атакам. Видео

В понедельник, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не демонстрирует намерений завершать войну и готовится к новым атакам. Украина фиксирует продолжение боевых действий на фронте и одновременно усиливает международное оборонное сотрудничество, в частности с США, Канадой и европейскими партнерами.

Во время Ставки верховного главнокомандующего главной темой стало усиление защиты от российских авиабомб. Об этом президент сообщил в вечернем обращении.

Речь идет как о дальнобойных возможностях Украины, так и о создании собственных аналогов соответствующего оружия и масштабировании технологических решений для противодействия российской авиации.

Отдельно Владимир Зеленский отметил развитие международного сотрудничества в сфере безопасности. Уже 20 государств работают с Украиной в формате Drone Deals, а с некоторыми партнерами вскоре будут подписаны новые политические соглашения. Также идет подготовка соответствующей договоренности с Канадой.

"Именно российская война влияет глобально на технологические изменения – на жесткое развитие самой технологии войны. Из-за этой российской агрессии убийства стали более масштабными и угрозы – более опасными, особенно все, что касается дронов. Многие партнеры это понимают... Уже 20 государств работают с Украиной на разном уровне, чтобы были у нас с ними Drone Deals. С частью стран уже есть политические договоренности, и будут контракты производителей, и уже наша военная экспертиза дает результаты. С частью стран вскоре подпишем политические соглашения", – заявил Зеленский.

Также президент сообщил о визите в Украину министра обороны Германии Бориса Писториуса. Стороны обсудили совместное производство дронов, усиление ПВО и поддержку энергетического сектора Украины.

Drone Deals – формат безопасности сотрудничества Украины с государствами-партнерами, который предусматривает политические договоренности, контракты между производителями и совместное развитие технологий в сфере беспилотников и оборонной промышленности.

Отдельно президент Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о результатах встреч в США – как на политическом уровне, так и с американскими технологическими компаниями. Итак, несмотря на сосредоточение внимания Вашингтона на ситуации вокруг Ирана, США остаются вовлеченными в дипломатический процесс по завершению войны в Европе.

Также Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами работает над производством антибаллистических ракет и развитием собственных систем ПВО.

"Как на американском направлении, так и в Европе мы стараемся сделать все возможное, чтобы мы могли здесь, в Украине, или совместно с партнерами производить достаточно антибаллистических ракет. Это постоянная наша задача – дополнительные ракеты для ПВО. И лучше, конечно, производить самостоятельно или вместе с теми, кто может быстро увеличить производство", – подчеркнул президент.

Отдельно глава государства сообщил о подготовке нового формата сотрудничества Украины со странами E3 – Великобританией, Францией и Германией. Сейчас соответствующий формат является важным для Украины в вопросах безопасности и обороны.

Кроме того, Зеленский анонсировал старт армейской реформы уже в июне 2026 года. Украинское военное командование и Министерство обороны продолжают подготовку необходимых изменений и решений для модернизации армии.

"Мы рассчитываем старт на июнь. Надо успеть по деталям изменений, по всем необходимым решениям, по обеспечению", –заверил президент.

Уже в июне Украина ожидает первые транши европейского пакета поддержки объемом 90 млрд евро на два года. Зеленский сообщил, что средства должны начать работать на украинскую устойчивость уже в ближайшее время.

