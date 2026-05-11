Сегодня руководительница Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" Марина Навальная сообщила долгожданную, хорошую новость о том, что исполнительная служба и полиция (почти после 3 лет после окончательного судебного решения) освободила памятник национального значения - Михайловский корпус (церковь и колокольню) от УПЦ московского патриархата и вернула его Заповеднику.

Коротко напоминаю историю вопроса.

В княжеском Переяславе Михайловский собор появился в 11 веке и был разрушен во время монголо-татарского нашествия.

В 1646-66 годах на месте собора была построена деревянная церковь, которая сгорела в 1734 году.

В 1743-1750 годах здесь построена новая, уже кирпичная церковь.

В 1845 году во время своего пребывания в Переяславе Тарас Шевченко нарисовал акварелью Михайловскую церковь.

Во время Второй мировой войны здание церкви пострадало.

Отреставрировано в 1951-53 годах.

После реставрации с 1959 года здесь был размещен отдел этнографии исторического музея.

Последние более 50 лет в помещении Михайловской церкви действовал Музей украинской народной одежды Среднего Приднепровья Национального заповедника "Переяслав".

В 2010 году, во времена Януковича-Азарова, Министерство культуры за подписью министра Кулиняка дало указание выселить Музей и вынести/выбросить все экспонаты в течение 24 часов.

Несмотря на все обращения работников Заповедника и мои, как заместителя Председателя Верховной Рады Украины, министр культуры Кулиняк принципиально стоял на защите интересов московского патриархата.

В 2022 году генеральный директор Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" Алексей Лукашевич обратился в суд с требованием возвращения Михайловской церкви в собственность государства.

В 2023 году Апелляционный хозяйственный суд признал незаконным решение Министерства культуры во главе с Кулиняком и обязал УПЦ МП освободить храм в пользу Национального заповедника.

Почти 3 года коллектив заповедника и общественность города требовали от исполнительной службы и полиции обеспечить выполнение этого решения суда.

Поэтому только 11 мая 2026 года это судебное решение было выполнено!

Несмотря на это радуемся, что с сегодняшнего дня территория Украинского мира в Переяславе стала больше, а затем уменьшилась сфера влияния идеологии "русского мира".

П.С.

Интересно, а что там с ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ за незаконное решение министра культуры Правительства Азарова и БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ необученных выполнять решения суда местных должностных лиц исполнительной службы и полиции в течение 3 лет?