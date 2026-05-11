Ермаку сообщили о подозрении в отмывании средств: первые подробности. Фото и видео

НАБУ и САП вечером 11 мая провели следственные действия, связанные с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. События произошли в центре Киева, возле Дворца спорта. Известно, что Ермаку официально сообщили о подозрении в отмывании средств.

Позже, информацию о следственных действиях журналистам подтвердили в НАБУ. В медиа сообщали, что действия НАБУ и САП происходят в центральной части столицы. Журналисты зафиксировали работу правоохранителей и появление представителей САП возле автомобиля экс-главы ОП.

Журналист "Схем" с места событий сообщил, что в машину Андрея Ермака села прокурор САП Валентина Гребенюк. По его словам, она находилась в автомобиле около 10 минут.

На обнародованных фотографиях было видно, что события разворачиваются в районе Дворца спорта в Киеве. Именно этот район ранее уже фигурировал в журналистских расследованиях. В феврале 2026 года руководитель отдела расследований издания УП Михаил Ткач заявлял, что обнаружил там тренажерный зал, который мог использоваться для неформальных встреч.

Тогда журналист обнародовал фото и видео с этой локации. И, похоже, внимание к району со стороны медиа после этого только усилилось.

Что известно сейчас

По состоянию на 21:00 сам Андрей Ермак публично не комментировал ситуацию. После отставки он продолжает вести собственный Telegram-канал, однако новых заявлений относительно следственных действий там не появлялось.

Других официальных деталей правоохранители также пока не озвучивали. Не сообщается и о процессуальном статусе бывшего главы Офиса президента. Но возле места событий продолжают работать журналисты и правоохранители.

Сообщили о подозрении

В сообщении НАБУ говорится, что правоохранители разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, по версии следствия, является одним из ее участников.

В НАБУ и САП заявили, что следственные действия касаются схемы по отмыванию средств через операции, связанные с недвижимостью. Других деталей правоохранители пока официально не раскрыли.

Первый комментарий Ермака

Андрей Ермак после завершения части следственных действий коротко ответил на вопросы журналистов относительно подозрения. Он заявил: "Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда закончатся следственные действия, я предоставлю комментарий".

Также журналисты спросили бывшего руководителя Офиса президента о жилищном кооперативе "Династия". В ответ Ермак сказал:"У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

На уточнение медиа о том, его ли прозвище на обнародованных пленках – "Хирург", он ответил:"Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет".

Напомним, ранее Офис генерального прокурора Украины направил в Израиль запрос об экстрадиции фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана. Специалисты Офиса генерального прокурора совместно с представителями НАБУ проработали и доукомплектовали 24 тома материалов дела.

Также OBOZ.UA сообщал, Национальное антикоррупционное бюро уже передало по инстанциям документы, необходимые для экстрадиции из Израиля подозреваемого по делу о хищении денег в энергетической сфере Украины в военное время – так называемом деле "Мидас" – бизнесмена Тимура Миндича. Однако в НАБУ не заинтересованы в сотрудничестве с подозреваемым для получения новой информации.

