'Ясно видны российские интересы и влияния': Синод ПЦУ лишил сана самопровозглашенных деятелей 'УПЦ КП'

В понедельник, 11 мая, Священный Синод Православной Церкви Украины принял решение лишить сана трех представителей группы, которая называет себя "Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата". Известно, что эта структура не является религиозной организацией.

Также участники не имеют отношения к Поместной Церкви. Об этом сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

После Объединительного собора 15 декабря 2018 года Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила отдельное существование и полностью вошла в состав Православной Церкви Украины. В то же время названия "УПЦ Киевский Патриархат" и "Киевская Патриархия" официально закреплены за Киевской митрополией ПЦУ как правопреемником УПЦ КП.

В ПЦУ заявили, что группа лиц, которая после смерти патриарха Филарета продолжает действовать от имени "УПЦ КП", пытается "породить схизму", а за ее деятельностью "ясно видны российские интересы и влияния". По данным Синода, большинство представителей этой группы находятся за пределами Украины.

Священный Синод также заявил, что лица, называющие себя "епископами УПЦ КП", не были и не являются епископами ПЦУ, а их титулы никогда не признавались церковью.

Решением Синода сана лишили монахов Никодима Кобзаря, который называет себя "патриархом", а также Михаила Ковалюка и Никона Граблюка, которые именуют себя "митрополитами". Ведь они никогда не были епископами, а теперь потеряли и сан священников.

Сейчас около 20 общин и клириков, которые ранее не имели общения с ПЦУ, уже возобновили его. В церкви призвали других представителей бывшей среды УПЦ КП "примириться с Поместной Церковью".

