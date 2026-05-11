Недавно перед сном листал ленту рилзов в инсте и наткнулся на видео "Где сейчас Андрей Доманский?". Ответа в конце концов там не было, но по количеству похожих материалов в соцсетях и СМИ понял, что эта тема людей действительно интересует )

Принимая во внимание тот факт, что Доманский продуцировал российские нарративы, когда в 2018 году в эфире телеканала Интер заявил, что "мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников" на фоне декоммунизации, держите порцию фактов о российской жизни Андрея Доманского после 24 февраля 2022 года:

- Андрей Доманский получил российский паспорт 17 декабря 2022 года в в главном управлении МВД РФ в Санкт-Петербурге.

- в марте 2023 года Доманский начал работать разработчиком в ООО "СОВКОМБАНК ТЕХНОЛОГИИ" - подразделении подсанкционного Совкомбанка. Я сначала удивился - где Доманский, а где программирование? Но потом увидел, что он получил профильное образование в Одесском политехническом институте, а в одном из интервью рассказывал, что с детства хотел быть программистом. Что ж, как видим, его мечта осуществилась... в России.

- Доманский в РФ совсем не бедствует. Например, согласно утечкам из базы данных "Клиенты туроператоров 2024", Доманский в январе 2024 года вместе с семьей путешествовал в ОАЭ и 9 ночей отдыхал в отеле InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa, потратив на проживание почти полмиллиона рублей (более 5 тысяч долларов на тот момент).

Андрей Доманский, без преувеличения, один из самых узнаваемых украинских телеведущих. Но отказался ли он от украинского гражданства после переезда в РФ?) Или в Европу не так удобно будет путешествовать?)

Ну и конечно странно, что после того, как Доманский, который своим состоянием и узнаваемостью должен быть обязан Украине и воочию увидел войну, которую Россия принесла на украинскую землю, решил выбрать именно РФ как место своей дальнейшей жизни и карьеры.