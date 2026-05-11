Украинцев могут обязать устанавливать ИТП: в Раде поддержали важный законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует принять правительственный законопроект, по модернизации систем централизованного теплоснабжения и повышения их энергоэффективности. В частности он предусматривает установление индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в жилых домах, обновление тарифной политики и стимулирование инвестиций в теплокоммунэнерго.

Соответствующее решение комитет принял 8 мая, сообщили в Аппарате Верховной Рады. Разработанный Министерством развития громад и территорий законопроект №14067 рекомендовали принять во втором чтении и в целом.

В комитете отметили особую актуальность этого законопроекта в условиях войны и подготовки к следующим отопительным сезонам. "Его реализация должна обеспечить более стабильное и качественное теплоснабжение для людей, уменьшить потери тепла в сетях и способствовать постепенному обновлению устаревшей инфраструктуры. Также в домах планируют внедрять индивидуальные тепловые пункты, которые позволят эффективнее регулировать подачу тепла и избегать лишних затрат энергии", – говорится в сообщении.

Что меняет законопроект

Законопроект создает законодательные условия для системной модернизации централизованного теплоснабжения. В частности он стимулирует внедрение индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, присоединенных к централизованному теплоснабжению, а также вводит прозрачные механизмы финансирования таких решений.

Индивидуальный тепловой пункт – это компактный автоматизированный комплекс, который устанавливается непосредственно в доме и регулирует подачу тепла и горячей воды именно для этого объекта. Кроме теплообменников, насосов, измерительных приборов и блока управления, у современных ИТП есть система автоматического погодного регулирования, обеспечивающая экономию энергии и комфортный обогрев в зависимости от погодных условий.

Итак, кроме механизмов установки ИТП, законопроект также:

определение ответственности теплотранспортирующих организаций за обслуживание ИТП;

за обслуживание ИТП; совершенствование порядка формирования тарифов, в частности включение расходов на установку ИТП в тариф на тепловую энергию ;

; создание условий для привлечения инвестиций в модернизацию систем теплоснабжения.

В целом это должно создать условия для технического обновления тепловых сетей и генерирующих мощностей, уменьшение потерь тепловой энергии при транспортировке и повысить надежность и безопасность теплоснабжения для потребителей. В результате Украина получит устойчивую модель функционирования предприятий теплокоммунэнерго, а отечественное законодательство приблизится к европейским практикам в сфере энергоэффективности и декарбонизации.

