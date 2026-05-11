Парад позора в Москве

Иначе это жалкое провинциальное шоу не называют не только в мире, но и в России. Парад позора, демонстрация самоунижения. Невзоров колоритно написал о шоу 9 мая: "Путин справил большую патриотическую нужду на Красной площади". Слава богу, пароксизм победобесия прошел, судороги еще сотрясают дряблое тело страны, распухшей на две части света, но больших дров она не наломала.

Комментарии однако требуются. Да, Трампа Зеленский использовал мастерски – браво! В итоге все обрели желаемое, jedem как говорится das seine, каждому свое. Украина надеется вернуть 1000 своих военнопленных, Трамп освежил лавры миротворца в своем увядшем венке, а Путин и русские (Володин таки прав: Путин это Россия) получили свою любимую порнушку. Можно вернуться к серьезным делам.

Еще надо отметить блестящий формализм Зеленского! По сути, конечно, его нашумевший указ о разрешении провести парад в Москве это издёвка, но формально у России отняли повод угрожать ударом по "центру принятия решений", то есть по историческому центру "матери городов русских". Да и США Зеленский пристегнул умело. Изящно получилось, особенно на фоне глупейших и жалких разъяснений-оправданий Пескова, Захаровой и прочей путинской ОПГ, включая самого пахана. Парад страха и поражения Путина и России стал парадом победы Зеленского и Украины.

Но помимо поднятия духа украинцев (они как мало кто ценят перченый юмор), указ имел большое практическое значение. Я не раз писал в Фейсбуке (и не я один), что вне всяких сомнений ФСБ готовила провокационный теракт на Красной площади или в центре Москвы – чтобы списать его на украинский удар. Думаю, многие помнят про "рязанский сахар". Каширское шоссе и пр. Издевательский указ президента Украины лишил теракт смысла, так что москвичи должны быть благодарны Зеленскому.

Кстати, в эти дни появилась популярная карикатура с фото Зеленского и надписью "Единственный президент, который что-то разрешил россиянам!" Насмешка тут же нашла подтверждение: салют Зеленский не разрешил, его и не было, но сразу же появились просьбы о разрешении интернета в России.

Парад позора в Ормузе

Вот уже третий месяц в мире только и разговоров, что об Ормузском проливе! Каждое утро я начинаю с просмотра фьючерсов на нефть и лишь потом иду умываться. Бензин повсеместно подорожал и в Канаде переваливает за два доллара за литр, авиакомпании тысячами отменяют рейсы (как мой сын доберется на каникулы к нам во Флориду?), рыбаки Шри Ланки не могут выйти в море из-за высоких цен на дизтопливо, а мировая экономика сползает в рецессию.

Особенно при этом раздражают беспомощность Трампа, Пентагона – и американского флота, сильнейшего в мире, – он не способен открыть Ормуз. Этот пролив тоже стал ареной парада позора и унижения – Америки. Лишь единичные суда проходят им на свой страх и риск, несмотря на громкие заявления Трампа о проводке судов военными кораблями и об открытии пролива.

Голландия в сходной ситуации 400 лет назад – исторические параллели тут просто напрашиваются – действовала куда решительнее и успешнее. Когда Дания чрезмерно повысила пошлины за проход через Зунд, пролив, ведущий на Балтику и еще более стратегический, чем Ормуз, голландцы послали флот и открыли пролив военной силой!

Цитирую книгу, главу "Гегемоны северных морей": "В 1645 г. ситуация с Зундом стала критической, число проходов через него упало до 868 судов, среди которых оказалось всего 59 голландских, и тогда флот Нидерландов военной силой попрал права таможни и провёл через пролив огромное количество судов своей страны! Это означало, что титул владычицы морей перешёл к Голландии. Угроза атаки на Копенгаген вынудила Кристиана IV аннулировать новые сборы в Зунде..."

Как видите, книга злободневна. Что за книга? 8 мая выставил ее на портале ученых Academia.edu – читают. И довольно активно. Первые главы были опубликованы в №№ 1–4 журнала "Семь искусств" в этом году.

Мать всей коммерции – так в Голландии называли торговлю с Балтикой ввиду ее чрезвычайной важности. При этом на голландские суда в XVII веке приходилось две трети мировой морской торговли.

"Мать всей коммерции" – так называется моя книга о таможенных регистрах (журналах) Зунда (Sound Toll Registers, STR) и проекте их оцифровки STRO (STR online). Книга стала итогом многолетнего участия в этом большом датско-голландском проекте и множества моих публикаций о нем.

В ходе работы над проектом пришлось изучить тысячи записей, что само по себе нелегко – старинные датские и прочих стран термины требуют постоянного обращения к словарям и справочникам. Окончательно я вычитывал книгу уже в мае и знаете, тема настолько интересна, что не мог остановиться, все открывал новые нюансы и загадки!

Например, заслуживает внимания тайна записей о плаваниях шкипера из Штеттина Johan Orlof. Он бороздил моря на галиоте "Зелёная липа" (Gallioth die grune Linde) в конце XVII – начале XVIII века, род вел от западных славян, и записи о его рейсах резко контрастируют с двумя миллионами прочих таможенных записей Зунда. Об этом вы можете прочитать в главе "Морское эхо западных славян", а об этих славянах, давно покинувших арену истории, в одноименной статье в монреальской газете за 2020 год. Или в киевском журнале "Культура i життя", (№ 12, 26 червня 2020 року). Но обновим наши знания, это интересно.

Тайна Йохана Орлова

Приведем для примера загадочные записи о капитане из Штеттина Йохане Орлове.

Johan Orlof (655173) 6/7/1691, Stattin, Stattin - Gottenborig

Johan Orlof (656742) 3/8/1691, Stattin, Køngssback - Stattin

Johan Orlof (660464) 19/6/1692, Stettin, Stettin - Amsterd.

Johan Orlof (661463) 1/9/1692, Stettin, Stettin - Amsterd.

Johan Orlof (662610) 26/10/1692, Stettin, Amsterd. - Stettin

Johan Orlof (666499) 19/4/1693, Stettin, Kønigsb. - Amsterd.

Johan Orlof (667723) 26/8/1693, Stettin, Dantzig - Amsterd.

Johan Orlof (640803) 2/6/1701, Stettin, Amsterd. - Stettin

Johan Orlof (639378) 29/6/1701, Stettin, Stettin - Amsterd.

Johan Orlof (648783) 30/8/1701, Stattin, Amsterd. – Stattin

Johan Orlof (637838) 23/3/1702, Stettin, Stettin - Amsterd.

Johan Orlof (639307) 18/5/1702, Stettin, Amsterd. - Kønigsb.

Johan Orlof (641437) 27/7/1702, Stattin, Konigsberg - Amst.

Johan Orlof (647966) 19/10/1702, Stattin, Amsterd. – Stattin

Johan Orlof (636237) 21/4/1703, Stattin, Stattin - Amst.

Johan Orlof (636533) 30/5/1703, Stattin, Amst. – Stattin

Johan Orlof (633577) 19/4/1704, Stattin, Stattin - Amst.

Johan Orlof (634638) 25/8/1704, Stattin, Amste. - Stattin

Johan Orlof (635551) 23/4/1705, Stettin, Stettin - Amsterd.

Johan Orlof (638248) 7/7/1705, Stettin, Stettin - Amsterd.

Johan Orlof (639882) 11/8/1705, Stettin, Amsterd. - Stettin

Johan B. Orlof (1083141) 1/6/1813, Kongelf, Calmar - Nordsøen

Понятно, что запись 1813 года относится уже к другому Йохану, из нового поколения капитанов Орловых. Да и место резиденции уже не Штеттин. Но чтобы показать разительный контраст между стандартными записями и теми, что оставил наш Йохан из Штеттина, рассмотрим эту запись 1813 года.

Шел Johan B. Orlof из Калмара, Швеция, куда-то в Северное море и вез простой груз: 600 штук штучного камня; немного, но два сорта полосового железа (Stangjern, Швеция славилась своим железом, и американские китобои считали шведские гарпуны лучшими); балки, мачты и реи для рангоута; некие широкие доски и 30 бочек ворвани. Всего с учетом некой уступки в полдалера (система пошлин была весьма дифференцированной) на 15 далеров пошлины. Плюс 4 далера Fyrpenge, то бишь маячного сбора. Все как полагается в таможенных записях: груз по пунктам, в каждом пункте указана пошлина, а под конец – итого, всего.

Что же вез наш уже Йохан к примеру из родного города в Амстердам 19 июня 1692 года на галиоте Grune Linde (на этом судне он проплавал до 1705 года)? А ничего не вез! Шел в балласте – Штеттину нечего было предложить Амстердаму, главному европейскому торговому хабу?

Нет, казус этого Орлова в том, что во всех рейсах в графе груз у него стоит ноль. того, он не платил ни мыта, ни даже маячного сбора – и таможня, чья задача и смысл существования взимать деньги, спокойно фиксирует сей факт – это поразительно! Более того, во всех этих странных записях указаны тип и название судна, что, повторю, в остальных случаях вещь весьма редкая. Это одна из загадок регистров. Не знаю, как это объяснить – тайна сия велика есть.