'Мобилизовался в легендарное подразделение'. Победитель 'Холостячки' со Златой Огневич ушел на войну

Предприниматель, волонтер и победитель реалити "Холостячка 2", который боролся за сердце певицы Златы Огневич, Андрей Задворный объявил о мобилизации в ряды Национальной гвардии Украины. Мужчина сообщил, что присоединился к "легендарному подразделению НГУ", но не раскрыл его название.

В своем Instagram он объяснил, почему принял такое решение. Как отметил Задворный, вести только благотворительную деятельность уже было неактуального для него, поэтому решил изменить деятельность.

"Присоединился к армии, мобилизовался в легендарное подразделение НГУ. Как волонтер, внутренне себя давно исчерпал, понимаю что нужен здесь и именно здесь могу быть эффективным. За годы войны я очень четко понял где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться", – написал Задворный.

Андрей Задворный стал известным в 2021 году после участия в романтическом проекте "Холостячка 2". В финале шоу он одержал победу и получил согласие певицы Златы Огневич на отношения. Однако уже вскоре после завершения проекта пара объявила о разрыве. Задворный публично объяснил, что его чувства исчезли, и подчеркнул, что участие в шоу не было для него способом получить пиар.

"Для меня пиар – это побочный эффект", – говорил он, отвечая на упреки зрителей. Бизнесмен отмечал, что мог бы дождаться пост-шоу и "более выгодного момента" для разрыва, но решил сразу быть честным со Златой Огневич.

Андрей Задворный – предприниматель с собственной компанией по производству деревянных игрушек для детей. На момент финала "Холостячки 2" в планах бизнесмена был выход на рынки Польши, США и Канады. По образованию Андрей юрист, однако быстро понял, что работа по специальности его не вдохновляет, поэтому купил два станка и начал собственное дело.

Родился Андрей Задворный в Латвии, сейчас проживает в Киеве. Его отец – военный, а мама – музыкальная руководительница в детском саду. Бизнесмен воспитывает дочь Киру от первого брака и проводит с ней много времени, поддерживая дружеские отношения с бывшей женой.

