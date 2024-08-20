В 13-м сезоне шоу 'Холостяк' ввели новое модное правило: оно касается участниц, героя и Григория Решетника.

Телеканал СТБ раскрыл новое правило по поводу дресс-кода в 13-м сезоне реалити-шоу "Холостяк", героем которого стал 28-летний ветеран войны Александр "Терен" Будько. Каждый участник проекта, включая ведущего Григория Решетника, будут показывать в кадре одежду только определенных брендов.

Видео дня

Их объединяет общая страна – Украина. О нововведениях на шоу рассказали на официальной Instagram-странице реалити "Холостяк".

13-й сезон учел злободневные темы и исторический контекст, поэтому в новых выпусках ветеран войны не просто будет искать любовь, но и попробует продвигать важные темы в массы. Так, Александр "Терен" уже поставил условие, что будет рассматривать только украиноязычных участниц.

Теперь к социальному контексту добавят еще и патриотический, одев всех участниц, героя и ведущего в образы от украинских дизайнеров.

"Интересный факт о 13 сезоне романтического реалити "Холостяк": впервые за историю проекта все образы девушек, ведущего и самого Холостяка будут созданы исключительно украинскими дизайнерами", – говорится в посте.

Как будто подтверждая это, СТБ опубликовало фото "Терена" с нового сезона, а главный герой продемонстрировал один из своих луков на церемонии роз. Пока названия отечественных брендов и дизайнеров не раскрывают.

Напомним, ветеран войны уже сейчас ищет свою судьбу на проекте и частично делится мыслями в соцсетях, а между тем в сети всплыли кадры со съемок.

Ранее OBOZ.UA писал, что телеканал СТБ рассказал о претендентках на сердце "холостяка". Кто отправил свою анкету – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!