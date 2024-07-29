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В сеть слили видео съемок "Холостяка" в Одессе: засветились лица двух участниц

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
2,3 т.
В сеть слили видео съемок 'Холостяка' в Одессе: засветились лица двух участниц

На просторах украинского TikTok появились новые кадры со съемок реалити-шоу "Холостяк". На кадрах можно увидеть, как главный герой 13-го сезона Александр "Терен" Будько прогуливается по улочкам Одессы, сопровождая одну из участниц.

Видео дня

В ролике случайный прохожий засветил лицо одной из кандидаток на сердце холостяка. "Терен" был одет в белые брюки и футболку, а сверху военнослужащий нарядил рубашку голубого цвета. Образ загадочной красавицы представлял собой сетчатое полупрозрачное платье светлого цвета и шляпку, прекрасно дополнившую ее светлые волосы.

В сеть слили видео съемок "Холостяка" в Одессе: засветились лица двух участниц

На другом же видео, которым поделилась жительница Одессы, видно, как Александр проводит время на пляже вместе с другой участницей. Воин сидел рядом с блондинкой на песке и, вероятно, делал массаж. Вокруг них расположилась съемочная группа.

В сеть слили видео съемок "Холостяка" в Одессе: засветились лица двух участниц

Ранее OBOZ.UA показал первые официальные кадры со съемок нового сезона "Холостяка". Продюсеры шоу позволили зрителям заглянуть за занавес шоу и рассмотреть, как будет выглядеть вечеринка-знакомство. Подробности – в нашем материале.

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