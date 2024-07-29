В сеть слили видео съемок 'Холостяка' в Одессе: засветились лица двух участниц

На просторах украинского TikTok появились новые кадры со съемок реалити-шоу "Холостяк". На кадрах можно увидеть, как главный герой 13-го сезона Александр "Терен" Будько прогуливается по улочкам Одессы, сопровождая одну из участниц.

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В ролике случайный прохожий засветил лицо одной из кандидаток на сердце холостяка. "Терен" был одет в белые брюки и футболку, а сверху военнослужащий нарядил рубашку голубого цвета. Образ загадочной красавицы представлял собой сетчатое полупрозрачное платье светлого цвета и шляпку, прекрасно дополнившую ее светлые волосы.

На другом же видео, которым поделилась жительница Одессы, видно, как Александр проводит время на пляже вместе с другой участницей. Воин сидел рядом с блондинкой на песке и, вероятно, делал массаж. Вокруг них расположилась съемочная группа.

Ранее OBOZ.UA показал первые официальные кадры со съемок нового сезона "Холостяка". Продюсеры шоу позволили зрителям заглянуть за занавес шоу и рассмотреть, как будет выглядеть вечеринка-знакомство. Подробности – в нашем материале.

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