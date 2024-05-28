У этих женщин нет шанса. Новый "Холостяк" Александр "Терен" озвучил принципиальное условие во время кастинга на СТБ
Новый герой 13 сезона шоу "Холостяк" ветеран войны Александр "Терен" Будько дал свое первое интервью в роли холостяка и рассказал, каким девушкам следует подавать заявку на участие. У мужчины принципиальная гражданская позиция, поэтому красную розу не получат те, кто ее нарушит.
Для него важными факторами в собеседнике и будущем любимом человеке есть искренность и интеллект. Как герой рассказал Эмми Антонюк в интервью "Це ніхто не буде дивитися", лишь увидев взаимность с другой стороны, он может открыться и быть уязвимым.
"Мне более важно, как я уже говорил, прежде всего интеллект человека, насколько он разделяет его со мной, жизненная позиция и уже тогда конечно бонусом будет внешность, – отметил он и впоследствии добавил: – Важна человеческая искренность. Когда человек действительно придет на проект не за подписчиками, не с какой-то собственной славой, тщеславием. А придет для знакомства".
Впрочем, больше всего его волнует украиноязычность участниц и отсутствие стереотипов по отношению к военным. Александр "Терен" объяснил, какое мировоззрение будущей участницы противоречит его собственному: "Все ветераны ПТСР-щики, "какая разница, на каком языке разговаривать"... Принципиально [язык общения]. Но если ты будешь разговаривать на английском, I can speak English, то [согласен]... В-третьих, девушке нужно просмотреть все выпуски "Відвалу ніг" [собственный YouTube-проект Будька по актуальности темы урбанизма, подстроенного для инклюзивных людей], для того, чтобы быть в контексте проблемы в Украине людей с инвалидностью.
Определенного типажа женщин у ветерана нет. Он утверждает, что также не будет воспринимать человека, красота которого может быть идеальной по общественным стандартам, но мыслями он деградирует. И наоборот, обратит внимание на личность, с которой можно интересно пообщаться, даже если ее внешность "не подпадает под стандарты красоты".
"Я не равняюсь по Мисс Вселенная. Я не строю для себя идеалов, не строю для себя идолов, авторитетов. Это может быть кто угодно. То есть, для меня главное вот тот внутренний мир, о котором я говорю. Может быть девушка, которая, знаешь, не подпадает под стандарты красоты, но в ней будет что-то такое внутреннее, какая-то энергия, просто даже какая-то внешняя черта лица или просто ее поведение, которое будет к себе притягивать. Мне не будет важно, кто она, или она была вообще мисс чего-нибудь. Просто этот человек сам к себе будет притягивать", – заверил ветеран.
Что интересно, Терен не прочь, чтобы шоу "Холостяк" поставило точку в своем существовании после 13 сезона. Якобы, чтобы после всех скандалов, сплетен и сексизма, финал был оптимистичным и демократическим.
"Может быть, я бы согласился [на закрытие шоу]. Не потому, что я хочу, чтобы после меня никого не было нигде. Это собственно то, о чем мы общались: о сексистском шоу, о каком-то неправильном шоу и так далее. Поскольку из-за него можно очень много сейчас провести хороших вещей, хороших нарративов. А что еще показать, когда мы уже дошли до того, что ветеран, человек с инвалидностью, не сексист, украинец в этом шоу? Кто дальше? Поэтому да, наверное, это будет последний сезон 13-й", – отметил Александр Будько.
Ранее OBOZ.UA писал, что СТБ уже показало первые кадры кандидаток с офлайн-кастинга "Холостяка".
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