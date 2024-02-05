'Украинцы – короли Евровидения': еврофаны со всего мира пророчат победу Jerry Heil и alyona alyona

После оглашения результатов Национального отбора на официальной странице международного конкурса Евровидения разместили видео победного выступления Jerry Heil и alyona alyona. Песня Teresa & Maria и ее исполнение украинскими певицами так сильно поразили зарубежных слушателей, что они уже пророчат Украине победу в Мальме, Швеция.

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Еврофаны из Испании, Великобритании, Италии, Латвии, Греции, Польши и даже Мексики и Японии говорят о том, что Украина в 2024 году, вероятно, получит свой четвертый хрустальный микрофон. Соответствующие комментарии, которых меньше чем за сутки собралось более 2 тысяч (на момент написания новости), поклонники Евровидения оставляют под видео на YouTube.

Так, видим, что видео выступления представителей Украины на Евровидении-2024 на официальном канале конкурса через 14 часов после публикации посмотрели более 165 тысяч раз. Для сравнения, такое же видео от Мальты, размещенное более суток назад, собрало 99 тысяч просмотров.

Впрочем, самое главное не просмотры, а комментарии. Еврофаны со всего мира с упоением реагируют на трек Teresa & Maria и обещают голосовать за Jerry Heil и alyona alyona в финале. Конечно, еще не все страны представили свои конкурсные песни и их исполнителей, однако сейчас очевидно – у украинских певиц собирается немалая фан–база, а это уже большой залог успеха на конкурсе.

Еврофаны пишут следующее: "Внимание, победитель! Это мой топ-1 на сегодня. 12 баллов от Испании", "Украина готова к своей 4-й победе!", "Швеция и Украина всегда кажутся наиболее успешными и серьезно настроенными странами на Евровидении", "Часть их страны находится в осаде, но им все равно удается быть абсолютными лидерами Евровидения. Такой замечательный трек, а с производственными ценностями Евровидения и большей сценой он будет еще лучше. С любовью к Украине из Ирландии!", "Обожаю эту песню. Голос из Японии переходит в Украину", "Украина всегда аутентична, эти девушки будут бороться за трофей Евровидения! Мурашки по коже! Огромная поддержка от ваших румынских соседей!", "12 баллов от Латвии", "Украина в очередной раз удивила меня в хорошем смысле этого слова. Одна из немногих стран во всем конкурсе, удивительным образом сочетающая современное и этническое звучание. Удачи от Италии", "Украина, безусловно, одна из сильнейших стран на Евровидении. Это потенциальная песня-победитель!", "Украинцы в очередной раз демонстрируют нам, что они – короли Евровидения", "12 баллов от Греции. Удивительная песня".

Напомним, что Украина выступит в первой части первого полуфинала Евровидения-2024. Что уже известно о конкурсе, где и как он будет проходить – узнайте здесь.

Как писал OBOZ.UA, букмекеры в это время также прогнозируют Украине уверенную победу на Евровидении-2024. После оглашения результатов Нацотбора, согласно которым в Мальме поедут Jerry Heil и alyona alyona, шансы нашей страны выросли с 15% до 16%. Что известно о победном дуэте и какие скандалы могли помешать их участию в конкуре – читайте в материале.

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