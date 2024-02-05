Где и когда пройдет Евровидение-2024: Украина выступит в первом полуфинале

В воскресенье, 4 февраля, Украина наконец-то выбрала своего представителя на 68-м международном музыкальном конкурсе Евровидения-2024 – защищать честь нашей страны представился случай специально созданному дуэту Jerry Heil и alyona alyona и их песне Teresa & Maria. Певицы поедут в Мальме, Швеция, где и пройдет основное шоу, которое традиционно разделили на два полуфинала и финал. Уже известно, что Украина выступит в первом полуфинале. Он состоится 7 мая.

Видео дня

Второй полуфинал и гранд-финал конкурса запланировано на 9 и 11 мая соответственно. OBOZ.UA расскажет все, что известно о шоу в Мальме.

Известно, что Jerry Heil и alyona alyona выступят не только в первом полуфинале, но и в первой половине этого эфира. К нашим певицам присоединятся представители Кипра, Польши, Сербии, Литвы, Хорватии и Ирландии.

Во второй половине первого полуфинала будут петь Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.

Второй полуфинал, как уже отмечалось, состоится 9 мая. В нем за прохождение в следующий решающий этап будут соревноваться Австрия, Мальта, Швейцария, Греция, Чехия, Албания, Дания, Армения, Израиль, Эстония, Грузия, Нидерланды, Норвегия, Латвия, Сан-Марино и Бельгия.

Точный порядок всех выступлений пока неизвестен.

Страны-основательницы или страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также действующая победительница конкурса Швеция сразу проходят в гранд-финал. Вместе с тем, они смогут голосовать во время полуфиналов.

Первый полуфинал, где выступит украинский дуэт, будут судить еврофаны из Швеции, Великобритании и Германии. В конкурсе, который пройдет 9 мая, голосовать смогут французы, испанцы и итальянцы.

Организаторы Евровидения уже активно готовятся к шоу. В частности, показали, как будет выглядеть сцена. Дизайнеры соединили подвижные светодиодные кубы и крестообразную форму, чтобы создать нечто уникальное. Платформа для выступления будет расположена не в конце зала, а посреди него.

"Мы еще не видели ничего подобного на Евровидении, и эта концепция дает нам бесконечные возможности для создания уникальных пространств как для соревнующихся артистов, так и для открывающих и промежуточных номеров. Творчество Флориана и Фредрика просто фантастическое", – комментировала исполнительный продюсер Эбба Ади.

Сама сцена будет повторять форму креста и поделена на кубы. Сверху зрители увидят ее отражение, а контуры будут выделены отдельной подсветкой. Арену будут окружать зрители, по меньшей мере, с трех сторон.

Заметим, это в третий раз, когда конкурс пройдет в Мальме. Ранее музыканты и еврофаны собирались там в 1992 году и в 2013 году. Последний раз, кстати, также после победы Loreen, которая поехала на Евровидение во второй раз в 2023-м и второй раз получила хрустальный микрофон.

Город для проведения международного конкурса выбирали путем долгого конкурса, где анализировали способность принять тысячи людей, экипажей, болельщиков и журналистов. Учли также инфраструктуру и десятки других критериев.

"Стремление Мальме к устойчивому развитию и экологическим инициативам также идеально согласуется с нашими ценностями, что делает его идеальным городом-хозяином для 68-го песенного конкурса Евровидения", – ранее объяснял исполнительный руководитель Евровидения Мартин Эстердал.

Как писал OBOZ.UA, букмекеры в это время прогнозируют Украине уверенную победу на Евровидении-2024. После оглашения результатов Нацотбора, согласно которым в Мальме поедут Jerry Heil и alyona alyona, шансы нашей страны выросли с 15% до 16%. Что известно о победном дуэте и какие скандалы могли помешать их участию в конкуре – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!