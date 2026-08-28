Украинцы за него голосовали, а он поедет в Москву: стало известно о тайном визите звезды Евровидения в РФ

Израильский певец Ноам Беттан неожиданно всадил нож в спину украинцам, которые активно поддерживали его во время Евровидения-2026. Артист выступит на свадьбе еврейской пары в Москве, полностью игнорируя кровавую полномасштабную войну, которую ведет Россия против Украины.

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О тайном визите исполнителя в страну-агрессора сообщило издание Mako, сославшись на информацию из осведомленных источников. Отмечается, что Беттан попадет на территорию РФ через одно из соседних государств, поскольку из Израиля в настоящее время отсутствуют прямые авиарейсы.

"Несмотря на беспокойство и страх перед визитом в Россию из-за сложной ситуации с безопасностью, Ноам не хотел разочаровать жениха и невесту, поэтому он это делает", – сказал инсайдер.

Однако надолго в Москве звезда Евровидения-2026 не задержится. По данным источника, Ноам Беттан приедет в РФ непосредственно перед выступлением и покинет страну, когда шоу завершится.

Такой поступок израильского исполнителя сильно ударит по его репутации в глазах украинцев. Выступление Ноама Беттана на сцене грандиозного песенного конкурса пытались сорвать многие еврофаны, устраивая протесты прямо в зале на фоне войны в Газе. В то же время немало зрителей из Украины сосредоточили внимание на вокальных данных артиста и откровенно отмечали, что считают его достойным победы. В сети даже активно призывали голосовать за выступление Беттана с треком Michelle.

На симпатию украинцев к артисту повлиял и широкий жест со стороны комментатора израильского телеканала KAN. После завершения выступления украинской исполнительницы Leléka во втором полуфинале Евровидения-2026 ведущий упомянул о российской агрессии и выкрикнул лозунг: "Слава Украине". Однако теперь, когда Ноам Беттан показал свое "настоящее лицо", вряд ли у него останется фан-база в Украине.

Отметим, что израильский певец начал развивать музыкальную карьеру после окончания военной службы. В 2018 году он сумел привлечь к себе внимание местной аудитории, заняв третье место в талант-шоу Aviv or Eyal, после чего выпустил несколько успешных синглов. Дебютный альбом Ноам Беттан представил слушателям в 2023 году. Уже через три года артист получил шанс представлять Израиль на Евровидении. Он вышел на сцену с композицией Michelle, посвященной теме токсичных отношений, и занял второе место.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что финалист Евровидения-2026 Akylas вызвал скандал, исполнив песню группы "Тату", которая поддерживает войну в Украине.

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