Украинцы определились с фаворитом на Евровидении 2026: за кого призывают голосовать

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,5 т.
Пока представители 25-стран участниц Евровидения 2026 один за другим выходят на сцену, чтобы представить конкурсные треки и побороться за шанс получить хрустальный микрофон, украинцы уже выбрали своего фаворита. Немало зрителей с нашей Родины считают, что достойным победы в этом году является артист из Израиля – Ноам Беттан.

После выступления певца с композицией Michelle, посвященной теме токсичных отношений, разрушающих человека изнутри, украинские еврофаны начали призывать голосовать именно за него. Соответствующие сообщения активно распространяются на платформе Threads.

Многие украинцы высоко оценили вокальные навыки представителя Израиля, тогда как другие отметили: его композиция лучше всего подходит для песенного конкурса.

"Объективно, Израиль крутой. Голосуйте за номер 3".

"Израиль – это один из моих фаворитов. Если победит, буду рада за него. Michelle классная песня".

"Еще раз убедилась, что Израиль это топ-1, несмотря на все разговоры".

"Пошла я голосовать за Израиль. Считаю, что топ песня для Евровидения".

Как ранее писал OBOZ.UA, на благосклонность украинцев к Ноаму Беттану мог повлиять и широкий жест со стороны комментатора израильского вещателя KAN. Реагируя на выступление Leléka во втором полуфинале, ведущий упомянул о войне, которая идет на территории нашей Родины, а также выразил солидарность с народом Украины.

Более того, в конце небольшой речи комментатор громко произнес: "Слава Украине".

