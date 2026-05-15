Неожиданная поддержка из Израиля! Комментатор Евровидения 2026 сделал важное заявление после выступления Украины
Израиль неожиданно поддержал Украину во втором полуфинале песенного конкурса Евровидение 2026. После выступления певицы LELÉKA (Виктории Лелеки) комментатор израильского вещателя KAN упомянул о террористической войне, которая идет на территории нашей родины, а также выразил солидарность с украинским народом.
Более того, в конце речи ведущий произнес лозунг: "Слава Украине". Запись с соответствующим моментом появилась на странице сообщества eurofans.ua в социальной сети Threads.
Такое заявление со стороны израильского комментатора стало настоящей неожиданностью для многих украинцев. Пользователи сети поблагодарили ведущего за такой жест:
"Честно, я очень удивлена. Это неожиданно".
"Слава Украине!".
"Спасибо".
"Ведущий красавчик".
Напомним, что представители Украины и Израиля выступили в разных полуфиналах. LELÉKA вышла на главную сцену Европы 14 мая и поразила аудиторию невероятным исполнением чувственного трека Ridnym. Конкурсный номер артистки начался почти в полной темноте, которую со временем заменили огненно-оранжевые и голубые оттенки. Кульминационным моментом перформанса стала протяжная драматическая нота, которую знаменитость удачно исполнила, несмотря на волнение общественности, поэтому в конце концов прошла в гранд-финал.
Представитель Израиля Ноам Беттан продемонстрировал конкурсную композицию Michelle в первом полуфинале, 12 мая. Его выступление не обошлось без перипетий, ведь некоторые зрители в зале устроили протест на фоне войны в Газе.
Ранее OBOZ.UA рассказал о зашифрованных символах в номере LELÉKA на Евровидении 2026, которые вы могли не заметить.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!