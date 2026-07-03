Финалист Евровидения-2026 оскандалился исполнением песни группы "Тату", которая поддерживает войну в Украине: ему ответила LELÉKA

Греческий артист и финалист Евровидения-2026 Akylas оказался в центре громкого скандала после того, как исполнил песню российской группы "Тату", которая открыто поддерживает кровавый путинский режим. В программу одного из своих концертов исполнитель решил включить англоязычную композицию группы All The Things She Said (оригинальное название – "Я сошла с ума").

Видео дня

Видео с кавером на песню россиянок Akylas опубликовал на своей странице в Instagram. Через несколько часов после публикации ролик собрал немало комментариев, в том числе и от разъяренных украинцев, которые были искренне огорчены решением артиста популяризировать культуру страны-агрессора. Не смогла проигнорировать неприятный инцидент и представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA.

Знаменитость оставила под постом Akylas довольно обширный комментарий, в котором напомнила, что из-за россиян украинцы пятый год подряд страдают от ужасной полномасштабной войны. А именно 3 июля, когда греческий артист поделился своей версией трека All The Things She Said, в Киеве был объявлен День траура по людям, чьи жизни забрал террористический обстрел со стороны врага.

"Песня, которой ты поделился, написана российской группой, которая открыто поддерживает террористическое государство, ответственное за эти атаки. Мне было очень больно услышать этот трек от тебя. Я искренне надеюсь, что это связано с неосведомленностью, а не с равнодушием, ведь равнодушие – это то, чего мы просто не можем себе позволить. Сегодня этот террор разрушает украинские города. Завтра он может распространиться еще дальше", – написала LELÉKA.

Откровенное разочарование тем, что Akylas игнорирует контекст кровавой войны, выразили и другие пользователи сети, в частности, на платформе Threads:

"Akylas, почему? "Тату" поддерживает международные преступления".

"Музыка – это не только о музыке. Эта песня изначально была написана на русском языке, а ее авторы молчат о войне. Более того, они выступают на пророссийских фестивалях, получают за это деньги и платят налоги государству, которое каждый день убивает мой народ и уничтожает мою культуру".

"Не прошло и двух месяцев, а представитель Греции на Евровидении-2026 в своем туре поет песенки российской группы "Тату". Как думаете, сколько еще расследований и репортажей нужно сделать для англоязычной аудитории, чтобы она наконец поняла, что эта группа не просто российская, но и буквально политическая, которая фетишизирует не просто женщин, но и лесбиянок?".

Напомним, что певицы Елена Катина и Юлия Волкова, которые в настоящее время развивают сольные карьеры, но время от времени все же объединяются для выступлений в составе группы "Тату", демонстрируют пророссийскую позицию еще с 2014 года. Они выступали на территории временно оккупированного Крыма, Луганска и Донецка, из-за чего были занесены в базу "Миротворец". В 2021 году Волкова даже хотела стать ближе к верхушке Кремля, поэтому подала документы на праймериз партии "Единая Россия", пытаясь баллотироваться в Госдуму РФ.

После начала полномасштабной войны артистки долгое время как не поддерживали, так и не осуждали политику Путина, однако в 2025 году их позиция стала понятна без слов. Группа "Тату" продолжила свои концерты в поддержку режима Кремля, более того, анонсировала новое выступление в Крыму.

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