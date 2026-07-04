"Украинский Джеки Чан": сеть взорвалась мемами о Николае Тищенко, которого забросали помидорами после суда

Украинцы отреагировали остроумными мемами на инцидент, который произошел с народным депутатом Николаем Тищенко после судебного заседания. Мужчина забросал политика помидорами, а ролик с этой эпической сценой "разлетелся" по просторам сети и стал поводом для множества острых шуток.

Видео дня

Пользователи платформы Threads начали сравнивать нардепа, который был готов вступить в драку с "нападавшим", с самураем и легендой боевиков Джеки Чаном. Конечно же, не обошлось и без фотографий, на которых политика в "боксерской стойке" изобразили в образе культовых персонажей, таких как Человек-паук или Скорпион из игры Mortal Kombat.

Другие же пользователи сети вспоминали забавные ситуации из жизни, которые якобы идеально подходят для описания поведения Николая Тищенко. Одним украинцам поступок политика напомнил чихуахуа, которая бесстрашно бросается на большую овчарку, другим – надоедливую осу.

Некоторые пользователи связали инцидент с народным депутатом с другим громким событием – заявлением боксера Александра Усика о том, что он готовится к завершающей странице своей спортивной карьеры. Украинцы начали шутить, что последний бой он якобы проведет именно с Тищенко.

Что известно об инциденте

НАБУ и САП подозревают народного депутата в вымогательстве взятки в размере более 1 миллиона долларов за "решение вопроса" с деятельностью сети колл-центров. За эти средства Николай Тищенко якобы обещал оказывать давление на конкурентов и прикрывать отдельные структуры. Кроме того, как считает следствие, политик легализовал около 12,6 млн гривен посредством фиктивного дарения средств.

3 июля состоялось судебное заседание по делу народного депутата. Ему назначили залог в размере 10 миллионов гривен. После этого Тищенко столкнулся с новой неприятностью — мужчина на улице забросал его помидорами. Политик проявлял полную готовность подраться с обидчиком, но не смог его догнать.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что беременная помощница Тищенко на крыше поврежденной россиянами Киево-Печерской лавры возмутила сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!