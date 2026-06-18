"Почему она лыбится?" Беременная помощница Тищенко на крыше поврежденной россиянами Киево-Печерской лавры разозлила сеть

Беременная помощница народного депутата Украины Николая Тищенко – Эвелина Андриевская – подверглась резкой критике в сети из-за видео с крыши Успенского собора Киево-Печерской лавры, который был серьезно поврежден в результате террористического удара со стороны России. В то время, когда сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия атаки, она с улыбкой ходила по разбитому храму и пожимала руки спасателям, как бы в знак благодарности.

Видео дня

В описании к соответствующему ролику в Instagram Андриевская отметила: "Я и мой 7-й месяц беременности. На крыше Киево-Печерской Лавры после страшной атаки россиян на наш город... Циничные звери. Просто ужас, какую ночь мы пережили. Но какие же невероятные наши люди". Стоит подчеркнуть, что помощница Тищенко ограничила комментарии к публикации, вероятно, чтобы предотвратить хейт.

Однако на платформе Threads разгорелась жаркая дискуссия вокруг деятельности Эвелины Андриевской. Пользователи сети были возмущены тем, что помощница народного депутата выглядела на удивление счастливой, находясь на месте вражеского попадания, а также откровенно ставили под сомнение ее благие намерения.

"Топает по крыше Киево-Печерской лавры, которую разбомбила Россия, хохочет, тянет руки к титанам ГСЧС, мешает работать. Учитывая ее биографию, любовь к Лепсу, поездки на его концерты в оккупированный Крым, отрицание российской агрессии, возникает вопрос: а не для корректировки ли она туда взобралась? Ведь это видео с места прилета".

"А почему она улыбается? Там что-то смешное? Боже".

"Кто ее вообще допустил?".

"Может, пришла снять материал на ту сторону?".

"Почему она лыбится и залезла на крышу?".

Отметим, что во время очередной атаки 15 июня Россия нанесла два удара по территории Киево-Печерской лавры. В результате обстрела на крыше Успенского собора вспыхнул пожар, площадь которого составила около 800 квадратных метров.

Предыдущие скандалы с Андриевской

Это далеко не первый случай, когда Эвелина Андриевская оказывается в эпицентре скандала. Уроженка Донецка, которая является фигуранткой базы "Миротворец", продолжала жить в городе после начала российской агрессии и готовилась к поступлению в университет. Более того, как выяснили журналисты, в 2015 году Андриевская сделала репост из пророссийского паблика с обвинением Украины в обстреле своих же территорий.

Она продолжала посещать родной город и после российской оккупации, кроме того, не отказывала себе в поездках в Крым в 2018 году на концерт путиниста Григория Лепса. Проукраинскую позицию Эвелин Андриевская начала демонстрировать гораздо позже, публикуя фотографии с сине-желтыми флагами, военными и политиками.

А вот в 2024 году помощница Тищенко появилась в нашумевшем видео из Днепра, где группа мужчин в камуфляже и балаклавах напала на военнослужащего в гражданской одежде. На ролике видно, что она снимала происходящее и активно спорила с присутствующими.

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