В канцелярии Навроцкого явно провокативно использовали великодержавный топоним "Восточная Малопольша" для территорий, принадлежащих сегодня Украине.

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Це зробив голова президентської канцелярії Богуцький, коментуючи ухвалення Верховною Радою закону про Український національний пантеон.

"На мою думку, а передусім на думку пана президента Кароля Навроцького, уславлення Бандери, злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, – це не шлях до західного світу, світу цивілізації, спільних європейських чи трансатлантичних цінностей", – сказав Богуцький.

Застарілим терміном "Східна Малопольща" поляки називали між мировими війнами історичні украіїські землі, які нині входять до складу України, зокрема колишні Львівське, Тернопільське та Станіславське воєводства [Станіслав зараз Івано-Франківськ].

А ось ще цитата:

"Усі патріоти розуміють, які злочини українські націоналісти вчинили НА ПОЛЬСЬКІЙ ЗЕМЛІ. Якими драматичними були ті події. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не приймаємо червоно-чорний бандерівський прапор", – оголосив нещодавно вже особисто Навроцький, коли, кажучи про ПОЛЬСЬКУ ЗЕМЛЮ, мав на увазі (виходячи з контексту) Волинь і Галичину.

За таких друзів і вороги не потрібні.

До речі – щодо друзів і ворогів.

Дещо вельми суттєво модифікує (інколи й перевертає) Історія.

Приміром, після Другої світової німці дуже кардинально змінилися. Це був величезний прогрес нації.

Українці ж змінюються зараз.

Так от, у поляків таке ще, мабуть, попереду.

(У росіян, може, теж, але невідомо коли й у який бік.)

Але наразі братня сестра Польща, як колись капосна Угорщина зі своїми гелікоптерами, вирішила тупо за власний рахунок утилізувати залишок застарілих МіГів-29 замість того, щоб надати їх Україні на запасні частини в обмін на українські новітні технології, – ще й покладає на Україну провину за це…