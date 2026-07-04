Кто из народных депутатов купил себе самые дорогие автомобили: "китайский" Rolls-Royce и миллионы за Volvo

В 2026 году 16 народных депутатов успели приобрести новые автомобили . Для сравнения: за весь прошлый год изменения в декларации в связи с покупкой автомобиля указали 26 парламентариев. В этом году самый дорогой автомобиль указал народный депутат Юрий Шаповалов ("За будущее") – 5,7 млн грн за "китайский Rolls-Royce" ZEEKR 9X Ultra 2026 года выпуска.

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А самый дешевый автомобиль купил "слуга народа" Николай Стефанчук (брат спикера). За Nissan X-Trail 2008 года выпуска он заплатил 300 тыс. грн.

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Кто больше всего потратил на авто

Сразу стоит отметить, что многие народные депутаты ездят на автомобилях, которые официально принадлежат их родственникам или связанным с ними компаниям. Если машина оформлена на родственника или ООО, то сообщать о значительных изменениях в имущественном положении не нужно.

Например, один из самых дорогих автомобилей не только среди парламентариев, но и во всей стране принадлежит народному депутату и владельцу "Кондитерского дома "Вацак"" Геннадию Вацаку ("Довіра"). Он указал, что арендует у своей же компании автомобиль Rolls-Royce Cullinan 2023 г.в. Такая машина может стоить около 500 тыс. долларов.

Судя по декларации, настоящий Rolls-Royce Шаповалов себе позволить не мог, поэтому примерно за 130 тыс. долларов купил себе китайский аналог.

На втором месте по стоимости купленного автомобиля оказался Сергей Тарута ("Батькивщина"). Он, как и Шаповалов, до прихода в политику официально занимался бизнесом, поэтому имеет достаточные доходы для покупки элитного автомобиля.

Машину Тарута купил ещё 30 декабря 2025 года, однако в реестре НАЗК сообщение об этом появилось 6 января 2026 года. За 4,8 млн грн (примерно 110 тыс. долларов) он приобрел BMW i7 xDrive60 2024 г.в.

В тройку лидеров по стоимости также вошел народный депутат Валерий Божик ("Слуга народа"). Он потратил около 82 тыс. долларов (3,6 млн грн) на новенький Volkswagen Touareg 2026 г.в.

Довольно дорогой автомобиль также купила себе "слуга народа" Марина Никитина. В отличие от уже упомянутых коллег, до избрания в парламент у нее не было успешного бизнеса. В декларации за 2018 год Марина Викторовна указала годовой доход на двоих с мужем в размере 15 тыс. грн (то есть по 1,2 тыс. грн в месяц). У семьи также не было сбережений, денежных активов или автомобиля. А среди собственности – квартира площадью 35,8 кв. м в Запорожской области и небольшой участок там же.

В марте 2026 года народный депутат потратила более 2 млн грн (примерно 45 тыс. долларов) на покупку Volvo XC40 2025 года выпуска.

Наиболее "популярные" марки: Volvo (три автомобиля) и Toyota (четыре, включая Corolla, Land Cruiser и Camry). Депутат Игорь Негулевский выделяется на фоне других, ведь он задекларировал покупку водного судна (катера) Tracker Targa V 17 за 410 тыс. грн.

Кто стал владельцем новых автомобилей в 2025 году

Отметим, что в 2025 году сразу пять народных депутатов задекларировали автомобили стоимостью свыше 5 млн грн. "Самым богатым" оказался Вадим Столар из фракции "Восстановление Украины" – более известный как успешный бизнесмен. В мае 2025 года некая Валерия Бойко, которая в его декларации указана как лицо, с которым он совместно проживает, но не состоит в браке (то есть, вероятно, гражданская жена), приобрела новый Mercedes-Benz G 580 за 8,851 млн грн.

Сам же Столар в 2025 году взял в аренду Mercedes-Benz Maybach S650 2018 г.в. стоимостью 3,5 млн грн. А кроме того, в тот же день – 23 декабря – оформил аренду: Toyota Land Cruiser 2021 г.в., стоимость которого составляет 1,8 млн грн, и ещё один Toyota Land Cruiser 2021 г.в., но стоимостью 980 тыс. грн. Также в 2025 году народный депутат получил доверенность на право пользования новым Lexus LM350h и Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, стоимость которых в декларации не указана. Таким образом, в гараже Столара за прошлый год появилось 6 автомобилей. Добавьте сюда ещё Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2024 года выпуска за 9,925 млн грн, который он арендовал ещё в 2024 году, а в 2025 году начал использовать по доверенности – и получите целый элитный автопарк.

На втором месте по стоимости приобретённого автомобиля с большим отставанием идёт Олег Кулинич из группы "Доверие". В июле прошлого года он начал арендовать новый Mercedes-Benz V300d стоимостью 5,44 млн грн. Автомобиль принадлежит ООО "Октан". Эта компания зарегистрирована в Полтавской области, а свою деятельность осуществляет в аграрной сфере. У компании один владелец – им является народный депутат Олег Кулинич. Получается, он арендовал элитный автомобиль у самого себя. Что, если подумать, очень удобно.

Подробнее о том, как изменилось состояние народных депутатов – читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.