Российская военная авантюра против Украины давным-давно зашла в стратегический тупик, однако Кремль готовится швырнуть в топку больных геополитических амбиций новые сотни тысяч жизней. По данным ряда источников Владимир Путин в обстановке глубокой секретности разрабатывает план новой волны масштабной принудительной мобилизации в России. Главным триггером этого решения служит маниакальное стремление диктатора во что бы то ни стало захватить Донбасс и сымитировать мнимые успехи в заведомо проигранной войне.

Видео дня

Главным врагом Путина давно стала его персональная упертость, граничащая с клинической имперской манией и абсолютным нежеланием признавать явные тактические ошибки и глобальные стратегические провалы. За четыре года истощающей войны российская армия потеряла кадровое ядро и колоссальное количество техники. Однако хозяин Кремля продолжает пребывать в информационном вакууме.

3 июля Путин посетил один из вспомогательных командных пунктов, где заслушал очередные "победоносные доклады" начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Глава Кремля упрямо и слепо верит в реляции о "полном взятии Константиновки" и мифическом "ритмичном продвижении" на летнем этапе. В то время как руины стертых с лица земли донецких городов преподносятся диктатору как величайшие триумфы, реальная цена этих "успехов" – десятки тысяч трупов российских солдат, усеявших поля Донбасса. Для удержания выжженной земли и попыток дальнейших штурмов Кремлю критически не хватает живой силы, что делает принудительную мобилизацию-2026 неизбежной.

Пока Путин грезит картами захвата Донецкой области, социально-экономический фундамент внутри самой России стремительно разрушается. Настоящим шоком для режима стали последние данные государственного ВЦИОМ. Всего за одну неделю в конце июня 2026 года рейтинг одобрения деятельности Путина рухнул сразу на 3,5 процентных пункта, опустившись до минимальных 66,9% – самое стремительное падение доверия с начала войны, сопоставимое лишь с эффектами пенсионной реформы.

Главным драйвером народного недовольства стал жесточайший внутренний топливный кризис и ухудшение экономической ситуации в регионах. Вместо решения внутренних проблем Путин традиционно пытается переложить ответственность на внешние силы. В своих последних выступлениях он приказал спецслужбам и дипломатам активно "искать партнеров-подстрекателей Киева" на Западе, обвиняя их в затягивании конфликта и ударах по российским НПЗ. Этот параноидальный поиск виновных лишь подчеркивает бессилие Кремля перед лицом системного кризиса.

Понимая, что добровольно умирать за его амбиции россияне больше не хотят, Путин готовит жесткие механизмы принуждения. Новая миллионная мобилизация 2026 года, по замыслу Кремля, призвана решить две задачи. Во-первых, заткнуть дыры на фронте перед лицом неизбежного коллапса оборонительных линий. А, во-вторых, попытаться перехватить стратегическую инициативу на Донбассе, чтобы продемонстрировать "победу" уставшему от войны населению.

Однако закручивание гаек на фоне падающих рейтингов и дефицита топлива рискует превратить принудительный призыв в детонатор для внутреннего взрыва. Имперская упертость диктатора окончательно оторвала его от реальности, и ради иллюзорных побед он готов вести Россию к тотальному экономическому и демографическому краху.