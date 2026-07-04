Месси установил пять исторических рекордов за один матч 1/16 финала ЧМ-2026. Видео
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Лионель Месси помог сборной Аргентины обыграть Кабо-Верде со счетом 3:2 и вывести команду в 1/8 финала чемпионата мира-2026. По ходу встречи аргентинец установил сразу пять рекордов мировых первенств, которых ранее не добивался ни один футболист.
Матч 1/16 финала получился для действующих чемпионов мира крайне непростым. Кабо-Верде дважды поразила ворота фаворита, а победный результат аргентинцы оформили лишь в дополнительное время.
Одним из главных героев встречи стал Лионель Месси, который отличился на 29-й минуте и пополнил свою коллекцию исторических достижений.
Прежде всего, капитан сборной Аргентины стал первым футболистом в истории, сыгравшим 30 матчей на чемпионатах мира.
Кроме того, гол в ворота Кабо-Верде стал для него 20-м на мировых первенствах. Месси первым достиг этой отметки и укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю.
Аргентинец стал первым игроком, забившим не менее семи мячей на двух чемпионатах мира: семь голов он записал на свой счет на ЧМ-2022 и столько же уже имеет на турнире 2026 года.
Также Месси продлил свою голевую серию на чемпионатах мира до восьми матчей подряд, обновив собственный рекорд.
Кабо-Верде стала 14-й национальной командой, которой аргентинец забивал на чемпионатах мира. Ни один другой футболист ранее не поражал ворота такого числа разных сборных на мундиалях.
В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Египта. Матч состоится во вторник, 7 июля 2026 года, в Атланте. Сборная Египта пробилась в эту стадию, обыграв Австралию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.).
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