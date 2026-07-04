Украинцам начали поступать деньги от государства: кому стоит проверить свои карты
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Украинцы начали получать выплаты в рамках программы"Национальный кэшбэк". Сейчас на карты поступают средства за апрель, потратить их нужно до 31 июля, иначе они вернутся в госбюджет.
Как сообщает OBOZ.UA, украинцы уже получают уведомления о зачислении средств. В сообщении приложения "Дії" отмечается , что средства должны получить более 5 млн украинцев.
"Апрельская выплата завершает первый этап программы "Национальный кэшбэк". Если кэшбэк, накопленный до 30 апреля 2026 года, не был зачислен на карту, получить его уже невозможно. С 1 мая начался новый этап программы, поэтому накопления формируются заново", — пояснили в "Дии".
Сколько возвращает программа
- 5% – за продукты питания, автотовары, аптечные товары, товары для сада и огорода;
- 15% – за непродовольственные товары: одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби, ремонта, а также твёрдые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы.
Также в апрельскую выплату будет учтён кэшбэк за оплату автомобильного топлива, который начислялся временно. Компенсация зависела от типа топлива:
- 15% на дизельное топливо;
- 10% на бензин;
- 5% на сжиженный газ.
Но на такие выплаты действует ограничение. Максимально украинцы могут получить:
- до 500 гривен "нацкешбека" в месяц за топливо;
- до 3000 гривен в общей сложности в рамках всей программы
На что можно потратить кэшбэк
- Оплата коммунальных услуг.
- Оплата почтовых услуг.
- Продукты питания украинского производства.
- Медицинские изделия и лекарства украинского производства.
- Книги и другая печатная продукция.
- Пожертвования на благотворительность, в частности в поддержку ВСУ.
Программа продолжит действовать
Несмотря на перенос срока использования апрельских выплат, сама государственная программа "Национальный кэшбэк" продолжит функционировать в обычном режиме. Согласно подсчетам Минэкономики:
- по состоянию на 30 июня к программе присоединились более 5 млн активных пользователей;
- в системе зарегистрировано более 2 тыс. отечественных производителей;
- кешбэк действует на 422 тыс. товаров и почти в 1,5 тыс. торговых площадках.
Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) имеют право на ежемесячную государственную помощь на проживание. Выплата оформляется на срок до 30 месяцев и дает право на начисление 2000–3000 тыс. грн на человека, которые поступают в два этапа — до 15 и до 28 числа.
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