Украинцам начали поступать деньги от государства: кому стоит проверить свои карты

Украинцы начали получать выплаты в рамках программы"Национальный кэшбэк". Сейчас на карты поступают средства за апрель, потратить их нужно до 31 июля, иначе они вернутся в госбюджет.

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Как сообщает OBOZ.UA, украинцы уже получают уведомления о зачислении средств. В сообщении приложения "Дії" отмечается , что средства должны получить более 5 млн украинцев.

"Апрельская выплата завершает первый этап программы "Национальный кэшбэк". Если кэшбэк, накопленный до 30 апреля 2026 года, не был зачислен на карту, получить его уже невозможно. С 1 мая начался новый этап программы, поэтому накопления формируются заново", — пояснили в "Дии".

Сколько возвращает программа

5% – за продукты питания, автотовары, аптечные товары, товары для сада и огорода;

за продукты питания, автотовары, аптечные товары, товары для сада и огорода; 15% – за непродовольственные товары: одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби, ремонта, а также твёрдые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы.

Также в апрельскую выплату будет учтён кэшбэк за оплату автомобильного топлива, который начислялся временно. Компенсация зависела от типа топлива:

15% на дизельное топливо;

10% на бензин;

5% на сжиженный газ.

Но на такие выплаты действует ограничение. Максимально украинцы могут получить:

до 500 гривен "нацкешбека" в месяц за топливо;

"нацкешбека" в месяц за топливо; до 3000 гривен в общей сложности в рамках всей программы

На что можно потратить кэшбэк

Оплата коммунальных услуг .

. Оплата почтовых услуг .

. Продукты питания украинского производства.

украинского производства. Медицинские изделия и лекарства украинского производства.

украинского производства. Книги и другая печатная продукция.

и другая печатная продукция. Пожертвования на благотворительность, в частности в поддержку ВСУ.

Программа продолжит действовать

Несмотря на перенос срока использования апрельских выплат, сама государственная программа "Национальный кэшбэк" продолжит функционировать в обычном режиме. Согласно подсчетам Минэкономики:

по состоянию на 30 июня к программе присоединились более 5 млн активных пользователей ;

; в системе зарегистрировано более 2 тыс. отечественных производителей;

кешбэк действует на 422 тыс. товаров и почти в 1,5 тыс. торговых площадках.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) имеют право на ежемесячную государственную помощь на проживание. Выплата оформляется на срок до 30 месяцев и дает право на начисление 2000–3000 тыс. грн на человека, которые поступают в два этапа — до 15 и до 28 числа.

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