Тищенко после суда в Киеве забросали помидорами: нардеп бросился драться с парнем. Видео

В Киеве в пятницу, 3 июля, неизвестный забросал помидорами подозреваемого в коррупционном преступлении народного депутата Николая Тищенко. Политик едва не подрался со своим обидчиком, однако не смог его догнать.

Видео дня

Соответствующие видео появились в соцсетях вечером в пятницу. Предварительно, инцидент произошел после судебного заседания, на котором парламентарию избрали меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен.

Парень с помидорами снимал все на камеру телефона. То же самое делали очевидцы происшествия, поэтому стычку народного избранника с неизвестным снято с разных ракурсов.

Как видно на опубликованных кадрах, Тищенко готовился к драке, ставал в что-то вроде "боксерской стойки", прыгал и раз за разом провоцировал украинца. "Давай-давай!" – обращался нардеп к нему.

Неизвестный с помидорами отступал, однако тоже пытался дразнить "оппонента", повторяя его фразы. В итоге парень начал бежать, а Тищенко бросился за ним.

До драки так и не дошло – парламентарий уступил в скорости и остался позади "беглеца". В конце парень показал политику нецензурный жест.

Что предшествовало

В НАБУ и САП подозревают, что Николай Тищенко в августе 2023 года вымогал взятку – более 1 млн долларов – у лица, которое считал причастным к деятельности колл-центров. За эти деньги политик якобы предлагал свою "защиту" и влияние на конкурентов.

Также следствие считает, что он легализовал около 12,6 млн гривен посредством фиктивного дарения средств и внес ложные данные об этих деньгах в декларацию, пытаясь их "узаконить".

3 июля 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины назначил народному депутату залог в размере 10 млн гривен. Тищенко возмутило это решение: он пожаловался на "необоснованную" сумму залога.

Как писал OBOZ.UA:

– Это не единственное уголовное расследование, которое касается Николая Тищенко. Его (а также экс-полицейского Богдана Писаренко) обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Дмитрия Мазохи. Инцидент произошел 20 июня 2024-го в Днепре.

– По статье, которую ему инкриминируют, нардепу грозит до пяти лет лишения свободы.

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