Bihus.Info: Тищенко живет в элитной квартире и ездит на Mercedes, хотя его декларация пуста

Несмотря на то, что в декларации народного депутата Николая Тищенко отсутствуют собственное жилье и автомобили, в настоящее время он фактически пользуется дорогостоящими активами, оформленными на других людей.

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Народный депутат проживает в квартире площадью более 150 квадратных метров в столичном жилом комплексе PecherSKY. Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info.

Владельцем недвижимости является его бывший партнер по ресторанному бизнесу Виталий Ситак, который также предоставил депутату в пользование парковочное место.

Кроме того, журналисты установили, что после Mercedes-Benz V 250 депутат начал пользоваться электромобилем Mercedes EQV 2021 года выпуска. Автомобиль зарегистрирован на Петра Орлова — бывшего директора ресторана "Велюр", который ранее был связан с бизнесом Тищенко.

Ранее другой автомобиль депутата также был оформлен на еще одного бывшего руководителя ресторана "Велюр". Такая практика использования имущества, оформленного на приближенных лиц, наблюдается уже не первый год.

В то время как его сестра владеет двумя домами в Безрадичах и ещё одним в Лесниках в Киевской области. Также в прошлом году она стала владелицей электромобиля BMW i7.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение Николаю Тищенко. Депутат может быть причастен к вымогательству неправомерной выгоды за "крышевание" колл-центров, а также к легализации более 12,5 млн грн через фиктивный договор дарения от бывшей супруги. Сам Тищенко отвергает обвинения и называет уголовное производство политическим давлением.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы отреагировали остроумными мемами на инцидент, произошедший с народным депутатом Николаем Тищенко после судебного заседания. Мужчина забросал политика помидорами, а ролик с этой эпической сценой "разлетелся" по просторам сети и стал поводом для множества острых шуток.

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