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Bihus.Info: Тищенко живет в элитной квартире и ездит на Mercedes, хотя его декларация пуста

Катя Помазан
Расследование
2 минуты
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Николай Тищенко в суде. Иллюстративное фото
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Несмотря на то, что в декларации народного депутата Николая Тищенко отсутствуют собственное жилье и автомобили, в настоящее время он фактически пользуется дорогостоящими активами, оформленными на других людей.

Народный депутат проживает в квартире площадью более 150 квадратных метров в столичном жилом комплексе PecherSKY. Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info.

Владельцем недвижимости является его бывший партнер по ресторанному бизнесу Виталий Ситак, который также предоставил депутату в пользование парковочное место.

Кроме того, журналисты установили, что после Mercedes-Benz V 250 депутат начал пользоваться электромобилем Mercedes EQV 2021 года выпуска. Автомобиль зарегистрирован на Петра Орлова — бывшего директора ресторана "Велюр", который ранее был связан с бизнесом Тищенко.

«Велюр», владельцем которого является Николай Тищенко.

Ранее другой автомобиль депутата также был оформлен на еще одного бывшего руководителя ресторана "Велюр". Такая практика использования имущества, оформленного на приближенных лиц, наблюдается уже не первый год.

В то время как его сестра владеет двумя домами в Безрадичах и ещё одним в Лесниках в Киевской области. Также в прошлом году она стала владелицей электромобиля BMW i7.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение Николаю Тищенко. Депутат может быть причастен к вымогательству неправомерной выгоды за "крышевание" колл-центров, а также к легализации более 12,5 млн грн через фиктивный договор дарения от бывшей супруги. Сам Тищенко отвергает обвинения и называет уголовное производство политическим давлением.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы отреагировали остроумными мемами на инцидент, произошедший с народным депутатом Николаем Тищенко после судебного заседания. Мужчина забросал политика помидорами, а ролик с этой эпической сценой "разлетелся" по просторам сети и стал поводом для множества острых шуток.

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Редакционная политика