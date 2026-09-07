Украинская актриса, прославившаяся на весь мир, вышла замуж за военнослужащего ВСУ и устроила скромную свадьбу. Фото

Актриса Дарья Творонович, которая получила международное признание после роли в фильме "Валерия выходит замуж", вышла замуж за военного Дениса Капустина. Супруги отпраздновали важное событие под открытым небом в кругу близких, но с ведущими и музыкантами.

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Актриса показала фото со свадьбы в Instagram. На опубликованных кадрах можно заметить "легкие" образы молодоженов, которые позировали вместе у свадебной арки. Творонович нежно обнимала мужа, а он держал ее за плечи.

Для этого важного дня актриса выбрала белое платье с корсетным верхом, длинной многослойной юбкой и венком с лентами вместо фаты. Капустин появился в черном костюме с жилетом в тонкую полоску.

Празднование состоялось под открытым небом, на лужайке. Для гостей накрыли стол под шатром, а само пространство немного украсили зеленью, полевыми цветами и подсолнухами.

Свадьба прошла в непринужденной атмосфере. Гости водили хороводы, танцевали, смеялись и отдыхали вместе с молодоженами.

О своих отношениях с Денисом Капустиным Дарья Творонович публично рассказывает не много. В то же время известно, что актриса активно поддерживает украинских военных и участвует в благотворительных сборах на нужды ВСУ.

Дарья Творонович стала известна благодаря главной роли в украинско-израильском фильме "Валерия выходит замуж". Картина получила несколько международных наград и была представлена на Венецианском кинофестивале.

Также актриса сыграла снайпера Олесю в сериале "Только живи". Для этой роли она консультировалась с военными и училась обращаться с тяжелой винтовкой. Из-за физических нагрузок во время съемок Творонович даже похудела на 4 кг.

В настоящее время актриса работает в театре и кино. Среди ее работ – "Малевич", "Магда", "Комуналка", "История Лизы", "Коп из прошлого 5", "Дело НБР" и другие. Также она играет в спектаклях Театра на Печерске в Киеве.

В частности, в 2024 году Творонович вместе с коллегой Максимом Самчиком организовала благотворительный челлендж для сбора 60 тысяч гривен на нужды ВСУ. Участники выполняли различные задания, а их зрители делали пожертвования.

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