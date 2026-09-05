Сергей Танчинец раскрыл дату своей тайной свадьбы в первую годовщину брака: что известно о супруге лидера "Без обмежень"

Заслуженный артист Украины Сергей Танчинец трогательно обратился к своей супруге Юлиане Корецкой по случаю важной даты — первой годовщины брака. Лидер группы "Без обмежень" поблагодарил любимую за прекрасную жизнь, которую они "проживают на двоих", и в очередной раз признался в искренней любви. Стоит отметить, что он поздравил избранницу с ситцевой свадьбой 5 сентября, поэтому, скорее всего, именно в этот день пара тайно связала себя узами брака в 2025 году.

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Трогательный пост Танчинец опубликовал на личной странице в Instagram. Исполнитель также поделился черно-белой фотографией с любимой, на которой удалось запечатлеть их искренние эмоции.

"Первый год нашей официальной супружеской жизни! Ярко, шумно, порой громко, но всегда весело! Но при этом с вниманием, поддержкой, заботой и любовью! Я всегда на твоей стороне, а ты всегда на моей, что бы ни происходило вокруг. Мы живем чудесную жизнь вдвоем! И я благодарю тебя за это! Люблю тебя, девочка!", – написал артист.

Что известно об избраннице звезды и их истории любви

Юлиана Корецкая на протяжении многих лет работает пиарщицей коллектива "Без обмежень". Из-за работы они проводили вместе довольно много времени, поэтому некоторые приписывали Танчинцу роман с девушкой еще в период его брака с Анной Стефанской. Эти предположения разгорелись еще сильнее в 2023 году, когда артист развелся с женой, не вдаваясь в подробности такого решения.

Некоторое время Юлиана Корецкая не реагировала на обвинения в том, что была "любовницей" Танчинца, однако после того, как они решили рассказать публике о романе, заявила: "Наши отношения начались спустя долгое время после их развода, поэтому спасибо, конечно, за вывод, но лучше следите за фактами, а не раздувайте грязные слухи".

Кстати, пара официально подтвердила отношения в 2024-ом. Уже через год Сергей Танчинец сделал любимой предложение руки и сердца, а в начале 2026-го рассказал, что они сыграли тайную свадьбу. 1 января певец поздравил жену с днем рождения и поделился фотографиями с церемонии.

Чуть больше чем через месяц супруги приоткрыли завесу этого важного дня. Как рассказали Танчинец и Корецкая, они не устраивали громких гуляний с толпой гостей, а вместо этого "поймали" несколько дней между концертами и поженились в уютной атмосфере.

"Мы провели день именно так, как хотели – гуляли по вечернему Киеву, а уже через день поехали на работу. Без шумных торжеств – и получили от этого максимум удовольствия", – рассказала Корецкая.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Александр Пономарев сделал редкое заявление о своей личной жизни, которую держит в секрете. Артист впервые публично раскрыл, что его возлюбленную зовут София, более того, намекнул на возможное заключение брака.

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