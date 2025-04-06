Украинка Таню Муиньо стала обладательницей Hollywood Music Video Awards 2025 за клип для Леди Гаги. Видео

Украинский режиссер Таню Муиньо получила признание на международном уровне, получив награду Hollywood Music Video Awards 2025 в категории "Режиссер года". Ее отметили за клип к песне Disease легендарной американской артистке Леди Гаги.

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О победе стало известно после того, как Муиньо поделилась фото со своей наградой в Instagram. На снимке она держит стильную стеклянную статуэтку в форме гравийной катушки с пленкой: Hollywood Music Video Awards – Director of the Year 2025. Это еще одно яркое свидетельство того, что украинские художники продолжают уверенно заявлять о себе на мировой сцене.

В сети также появилось видео с церемонии награждения, где слышно, как имя режиссера объявляют со сцены. На ролике видно, как Таню поднимается на сцену, получает статуэтку и направляется к трибуне, чтобы поблагодарить за награду. В то же время сама ее речь не попала на видео.

Сотрудничество с Леди Гагой стало одним из самых громких в карьере Муиньо. Клип к Disease поразил зрителей нестандартным визуальным подходом, эмоциональной глубиной и эстетикой, которая уже стала узнаваемым фирменным стилем украинского режиссера. Видео набрало 36 миллионов просмотров и получило одобрительные отзывы как от фанатов, так и от профессиональных критиков.

Ранее певица рассказывала, насколько для нее труд над клипом стал важным: "Работа над этим проектом была для меня важным этапом в карьере, потому что я стремилась передать сложные эмоции и внутренние переживания певицы через визуальные образы".

Таню Муиньо уже давно является звездой международного уровня. За последние несколько лет она сняла видео для таких мировых артистов, как Гарри Стайлс, Кендрик Ламар, Rosalia, Cardi B, The Weeknd и каждый раз доказывала – ее креативность не имеет предела. Ее работы номинировались на MTV VMA, GRAMMY и другие премии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Таня Муиньо победила на MTV VMA 2025 года в Японии. Она с клипом для Леди Гаги соревновалась в номинации Лучшее видео сольного исполнителя (международный конкурс).

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