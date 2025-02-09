Украинка Таня Муиньо, работавшая с Леди Гагой, победила на MTV VMA 2025 в Японии

Популярная украинская клипмейкер Таня Муиньо, часто работающая с мировыми звездами, победила на премии MTV VMA 2025 в Японии. Она с клипом для Леди Гаги соревновалась в номинации Лучшее видео сольного исполнителя (международный конкурс).

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Ее работа над клипом Disease мировой артистки принесла первое место в этой категории. Об этом сообщили на официальном сайте MTV VMA 2025 года в Японии.

В клипе Леди Гага показывает себя в разных образах, символизирующих "внутренних демонов", и пытается восстановить контроль над своими страхами. За время после публикации (30 октября 2024 года) видеодорожка собрала более 27,5 миллионов просмотров.

Ранее певица рассказывала, насколько для нее труд над клипом стал важным: "Работа над этим проектом была для меня важным этапом в карьере, потому что я стремилась передать сложные эмоции и внутренние переживания певицы через визуальные образы".

Таня Муиньо родом из Одессы, но долгое время живет за границей. В частности, она работала с такими знаменитостями как Карди Би, Lil Nas X, MONATIK, Настя Каменских, Мишель Андраде, Кэти Перри, Гарри Стайлз и т.д.

Как рассказывала Муиньо, перед началом сотрудничества со звездой, она всегда слушает трек, на который нужно снять клип. Если песня не задела ее, Таня отказывается принимать участие в проекте.

Ранее OBOZ.UA писал, что Таня Муиньо поставила номер певиц Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении 2024. Для выступления украинок была использована скала, а их образы содержали элементы доспехов.

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