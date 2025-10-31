У Анны Алхим новые проблемы. За дело скандального блогера взялась языковой омбудсмен: что ей грозит

У скандального блогера Анны Алхим снова неприятности из-за того, что во время большой войны она продолжает вести деятельность в публичном пространстве на русском. Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская составила акт и протоколы на интернет-деятельницу за нарушение языкового закона.

Соответствующую информацию сообщила народный депутат Украины Наталья Пипа на личной странице в Instagram. Блогеру грозит денежное взыскание.

"На блогера Алхим языковой омбудсмен составила акт и протоколы за нарушение языкового закона. Блогер ведет деятельность на языке России. Теперь Алхим грозит штраф", – написала политик.

Предыдущие проблемы Анны Алхим с законом

Стоит отметить, что Наталья Пипа не впервые демонстрирует свою неприязнь к интернет-деятельнице. Нардеп публично вспоминала, что Анна Алхим называла российского диктатора Владимира Путина "красавчиком" и не отказалась от создания контента на языке страны-агрессора, поэтому призвала СБУ и Национальную полицию дать правовую оценку ее деятельности.

Впоследствии против блогера было открыто как минимум три уголовных производства по статьям 111 (государственная измена), 161 (нарушение равноправия граждан) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. После всех скандалов Анна Алхим заявила, что вместе с семьей уехала в Дубай.

Наталья Пипа объяснила, что блогеру удалось пересечь границу родной страны несмотря на то, что против нее открыли уголовное производство о государственной измене, ведь ей не объявили подозрение. Позже Алхим заявила, что вернулась в Украину.

