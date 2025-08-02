'Не планирую возвращаться': скандальная блогер Анна Алхим заявила, что переезжает в Дубай, и назвала причину

Скандальная блогер Анна Алхим, которая продолжает разговаривать на русском языке во время большой войны и потреблять контент авторов из страны-агрессора, решила уехать из Украины. Теперь она вместе с семьей будет жить в Дубае, а вот на родину возвращаться не собирается.

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Об этом интернет-деятельница заявила в своем Telegram-канале. Как отметила Алхим, она приняла такое решение, учитывая вопросы безопасности, а не из-за того, что ее кто-то "выгнал".

"Я уезжаю. Угадайте куда? Правильно, в Дубай. Теперь мы будем жить там. Не знаю, хорошо это или плохо, время покажет. Теперь у меня будет новый Instagram, о жизни в Дубае. В Украину я не планирую возвращаться. Пока что так", – написала блогер.

Похоже, такое заявление Анны Алхим взбудоражило ее подписчиков, которые начали делиться теориями относительно вероятной причины переезда интернет-деятельницы. Тогда блогер отметила, что ни одна из догадок пользователей сети не является правильной, а покидает Украину она из-за нестабильной ситуации.

"После последнего прилета в "Республику" (жилой комплекс в столице. – Ред.), куда Вова ходит в школу, я выдохнула, что мы были не в Киеве. Потому что каждый день, как лотерея, мне надоел. Не будет обстрелов, я со слезами на глазах вернусь домой, потому что с такими же слезами я улетаю туда. Лучшего за Киев места для меня нет! Не пишите х*йню", – выдала интернет-деятельница.

Позже Анна Алхим решила "подколоть" народного депутата Наталью Пипу, которая обращалась в полицию с призывом открыть против блогера уголовное дело о госизмене, а также инфлюенсера Елену Мандзюк и ветерана Александра "Терена" Будько, которые откровенно осудили ее за толерантность ко всему российскому.

"Очень надеюсь, что во время моего отсутствия закончится война, все перейдут на украинский язык, а президентом станет Пипа, а ее заместителями – "Терен" и Мандзюк. Заживете. Смотрите, я вернусь и проверю", – иронично заявила интернет-деятельница.

Скандал с Анной Алхим

В мае этого года вокруг Анны Алхим разгорелся громкий скандал. Во время празднования крещения детей Стаси Макеевой ведущий обратился к блогеру с просьбой спеть любую песню на украинском языке. На такие слова она отреагировала довольно недовольно и закатила глаза.

Поступок Алхим не остался без внимания пользователей сети и отечественных инфлюенсеров. Так, например, Елена Мандзюк вспомнила, что скандальная блогер называла украинцев "терпилами", а российского диктатора Владимира Путина "самым влиятельным политиком" на планете. Она публично обратилась к СБУ с призывом обратить внимание на деятельность Анны Алхим. Позицию инфлюенсера поддержал и Александр Будько.

После этого Мандзюк начала получать угрозы от поклонников скандального блогера, поэтому была вынуждена подать заявление в полицию. Однако со временем интернет-деятельницы решили успокоить конфликт. Они договорились о совместной поездке к военным на Курское направление, чтобы отвезти помощь защитникам. Позже Алхим и Мандзюк пришли на интервью к ведущей Рамине Эсхакзай, где сели за "стол переговоров" и обсудили детали публичной ссоры. Просматривая ролик можно прийти к выводу, что ни одна из них кардинально не изменила свою позицию.

Со своей стороны на скандальную деятельность блогера обратила внимание народный депутат Наталья Пипа. Она сообщила, что вместе с коллегами обратилась в Национальную полицию, в результате чего против Анны Алхим открыли уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины – о государственной измене. До этого интернет-деятельницу уже обвиняли в разжигании национальной вражды.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что блогер Алхим призвала отдать россиянам Харьков и Одессу.

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