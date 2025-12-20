'Это реальный инструмент защиты': Украина и Португалия согласовали совместное производство морских дронов

Украина и Португалия подписали заявление о совместном производстве морских дронов, что станет важным шагом в усилении обороноспособности. По словам лидеров обеих стран, современные беспилотные системы являются реальным инструментом защиты и укрепляют безопасность в Европе.

Партнерство открывает новые перспективы для развития оборонной промышленности и повышения готовности к противодействию угрозам. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения со СМИ.

Сегодня в Киеве состоялось подписание заявления между Украиной и Португалией по установлению партнерства для производства морских дронов.

Зеленский подчеркнул важность этого сотрудничества и назвал его одним из наиболее перспективных направлений в оборонной сфере.

"Сегодня есть совместное, очень важное заявление Украины и Португалии. Только что мы подписали его – об установлении партнерства для производства морских дронов. Важно, чтобы были результаты", – сказал президент.

По его словам, современные дроны обеспечивают эффективную защиту, поэтому важно, чтобы во всех частях Европы было достаточно сил для противодействия любым угрозам.

Луиш Монтенегру назвал подписание заявления важным шагом для поддержания безопасности на континенте и развития совместных оборонных проектов.

Напомним, премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что Португалия будет активно помогать Украине в ее пути вступления в Европейский Союз. Это будет происходить на двустороннем и европейском уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 декабря, премьер Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что визит имеет "очень особое значение", поскольку Украина нуждается в солидарности и финансовой поддержке. Это первая поездка политика в Украину с начала его каденции.

